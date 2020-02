Slovan má po odchodech Petara Musy do Slavie a Romana Potočného do Baníku Ostrava v kádru dva kandidáty na klíčový post hrotového útočníka. Kromě Rondiče bude kouč Pavel Hoftych sázet také na dalšího bývalého slávistu Jana Kuchtu.

Mnohem více ale fanoušci spoléhají na Rondiče. Ten v přípravném období nasázel do sítí soupeřů pět branek, zatímco méně nebezpečný Kuchta skóroval pouze jednou. Právě Rondič proto nejspíš dostane těžký úkol: nahradit duo Musa – Potočný a jejich zásadní porci gólů.

Potočný se trefil devětkrát, Musa přispěl sedmi góly. Oba k tomu přidali po dvou gólových asistencích.

„Imad pro nás byl velkou neznámou, protože hrál v nižších soutěžích. Ale zatím působí velmi pozitivně. Je poctivý, rychlý, umí s míčem a umí dávat góly. Musu by mohl nahradit. Je ale otázka, jak se sžije s ligou,“ prohlásil v týdnu trenér Hoftych a vyzdvihl Bosňanův talent i pracovitost a píli.

„Potřebujeme, aby dával góly a vytvářel šance pro spoluhráče. V přípravě dobře odstartoval, jsme za to rádi, je to odměna za jeho pracovitost. Sám ví, že jen prací dojde dál a my věříme, že se nám to společně povede,“ dodal kouč.

V poslední předligové zkoušce proti severomakedonské Škendiji Tetovo dostal v základní sestavě přednost třiadvacetiletý Kuchta, ale neprosadil se, stejně jako zbytek týmu. Naopak Rondič dvěma góly rozhodl předchozí duel proti čtvrtému celku ukrajinské ligy Desně Černihiv. Je tedy otázkou, jak moc budou trenéři při nasazování Rondiče – který hrál zatím jen ČFL za rezervu Slavie a druhou ligu na hostování na Žižkově – zpočátku opatrní.

Rondičova hodnota podle webu transfermarkt.com činí 150 tisíc eur, tedy v přepočtu 3,7 milionu korun. To z mladého Bosňana dělá až 19. nejhodnotnějšího hráče klubu. Potenciál jeho růstu je ale značný a tak si vedení Slovanu již nyní myslí na to, že by v budoucnu mohlo talentovaného 190 centimetrů vysokého forvarda zpeněžit.

Mládežnický reprezentant své země zaujal pražskou Slavii na podzim 2017, kdy v juniorské lize v dresu FK Sarajevo nastřílel šestnáct gólů a přidal sedm asistencí. V jeho následném příchodu v lednu hrál významnou roli šéftrenér slávistické akademie Jiří Plíšek, jehož vazby na Bosnu už jsou legendární.

Do české ligy kdysi přivedl Edina Džeka a rozjel tak kariéru světové hvězdy. Džeko – podobně vytáhlý útočník jako Rondič – to přes Teplice dotáhl až do Wolfsburgu, Manchesteru City a AS Řím. V Premier League nasázel 50 gólů, v Serii A jich dosud přidal 72. Plíšek je spojený také s příchody Aidina Mahmutoviče, Jasmina Ščuka nebo Admira Ljevakoviče.

Jestli bude přínos Rondiče podobně zásadní, jako u těchto hráčů, se teprve uvidí. A napovědět může už sobotní start ligového jara, ve kterém se Slovan představí na hřišti Sparty.

Autor: Aleš Vávra