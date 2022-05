Hradec Králové - Plzeň 0:2

„Jó, je to tam,“ zařval do televizních kamer dlouhán Tomáš Chorý. Ano, stalo se to, co před sezonou čekal málokdo. Fotbalisté Viktorie Plzeň získali šestý mistrovský titul v historii klubu už kolo před koncem finálové nadstavby. Pražská Slavia ve středu zaváhala, viktoriáni naopak nad Hradcem Králové vyhráli 2:0 a nemohou už být předstiženi.