„Byl to extrémně těžký zápas, my jsme do Teplic jeli v takové situaci, jaká nastala. Myslím si, že před zápasem bychom brali i jeden bod a tři jsou naprostá fantazie pro nás. Zvlášť když ještě přihlédneme k té černé sérii, kterou v Teplicích v poslední době máme. Je to trošku paradox, že se nám v této sestavě podařilo vybojovat vítězství,“ říkal překvapeně Knobloch.

„V celém zápase byly Teplice jasně lepší na míči, my jsme vyčkávali na své šance a dvě jsme také proměnili. Po červené kartě to už byla totální defenzíva a pouze jsme čekali, jestli nám dají gól, nebo ne,“ dodal Knobloch, který chytal v tomto ročníku vůbec poprvé.

„Jsem rád, že jsem se dostal do brány, i když to bylo za takových okolností. Samozřejmě mám radost, že jsme vyhráli. Všichni jsme vnímali sérii, kterou zde Liberec má – je to už pár let, kdy tady nebodoval. Z vítězství máme obrovskou radost a já osobně jsem taky rád, že se nám to podařilo,“ pravil spokojeně.

Knobloch se v brance představil naposledy ve finále MOL Cupu proti Spartě. „Pro každého hráče je složité a pro gólmana ještě možná složitější, se připravit na zápas, pokud chybí rytmus. Do Teplic jsme jeli s tím, že nemáme co ztratit. O to lépe se nám všem do zápasu šlo a výsledek je pro nás obrovské, avšak příjemné překvapení.“

Knoblochovi se dokonce podařilo chytnout penaltu. „Šel jsem na pocit s tím, že počkám, kdyby náhodou Řezníček kopal na střed a pak jsem chtěl jít doleva. Tím svým řešením mi to velice usnadnil, protože to nekopl k tyči. Jsem rád, že jsem neskočil na druhou stranu (smích).“