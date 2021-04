„Přišlo mi, že soupeř chtěl ze zápasu vytěžit víc,“ povzdechl si Michal Sadílek, jenž byl před utkáním vedený na levém kraji obrany, ale v zápase nastoupil uprostřed zálohy. „Spíš to byla taktická věc od trenéra, že mě dal na beka,“ říká.

Účastník nedávného mistrovství Evropy hráčů do 21 let hned na trávníku pogratuloval k výhře staršímu bratrovi Lukášovi. Právě pikantní sourozenecký souboj ozvláštnil třaskavý sobotní duel týmů z popředí tabulky.

Jak jste si návrat do Uherského Hradiště užil?

Zažil jsem tady celou základní školu, chodil jsem tady kousek za rohem. Jako žáček jsem se na stadionu vždy převlékal před tréninky. Je to taková nostalgie. Snažil jsem se ale koncentrovat na samotné utkání a zápas zvládnout, což se bohužel nestalo.



Je výhra Slovácka zasloužená?

V první půli kromě tyčky a několika standardek toho Slovácko moc nemělo. My jsme tam měli dvě, tři příležitosti, kdy jsme to mohli vyřešit lépe. Koncovka nám bohužel vázne. Ve druhé půli si kromě penalty vybavuji už jenom šanci Kalabišky. My máme dostatek brejků, přečíslení, kdy to můžeme vyřešit lépe, ale teď nám to moc nejde.

Štve vás, že jste prohráli gólem z pokutového kopu? Jak jste viděl penaltový zákrok?

Viděl jsem, že jde balon do vápna a náš gólman do souboje s Reinberkem. Byl to nějaký šprajc, rozhodčí to posoudil jako penaltu. Asi tak.



Čím to, že vám to nyní v ofenzivě tak hapruje?

Kdybych to věděl, tak bych to řekl. (úsměv) Soupeři jsou na nás možná lépe připravení. Je to o nějaké šanci, gólu, že bychom se chytli. Třeba by nám to tam začalo padat jako předtím. Teď se na gól hodně nadřeme. Vpředu si nevyhovíme.

Proti fyzicky připravenému Slovácku to navíc bylo extra těžké, že?

Věděli jsme, že to bude soubojový zápas, což se i potvrdilo. Slovácko rychle překonávalo střední blok. My jsme hráli podobnou hru. Bylo to jenom o soubojích, nakonec rozhodla penalta. Věděli jsme, že se někteří kluci vrací po karanténě, že třeba se silami by mohli mít problémy. Přišlo mi ale, že Slovácko chtělo ze zápasu vytěžit víc.



Znamená porážka velkou komplikaci v boji o Evropu?

Je to komplikace. Za to se asi neschováme. Na druhé straně je pořád ve hře dost bodů. My musíme navázat na výsledky z února a března, kdy jsme měli šňůru dobrých zápasů a začít zase bodovat.

Jak byste zhodnotil výkon bratra Lukáše?

Brácha má tuhle sezonu výbornou. Asi se ve všem zlepšil, protože je komplexnější hráč. Ani souboje, které dřív nevyhledával, mu nyní nedělají problém. Musím ho pochválit. Ohodnotit jej ale musí někdo z diváků. Já jsem se na hřišti soustředil na sebe, na náš tým. Moc jsem ho nevnímal. Brácha byl ale nepříjemný soupeř, stejně jako ostatní domácí hráči. Slovácko nyní hraje náročný fotbal, je to proti němu těžké.



V úvodu zápasu vás fauloval. Vyčinil jste mu na hřišti?

To ne. To byl normální souboj. Na hřišti jsme spolu ani moc nemluvili, až teď po zápase. Uvidíme se asi v neděli, kdy se o utkání pobavíme víc. Měli bychom mít volno. Do Liberce se vracím později.



Na čí straně byla rodina?

Já si myslím, že palce drželi oběma. Chtěli hlavně, abychom se nezranili. Nejlepší by pro ně byla remíza. Takto je brácha nadšený a já naštvaný.