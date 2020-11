„Před utkáním jsem byl trochu nervózní, ale to k tomu patří. Kvalita soupeře byla obrovská,“ komentoval jeden z předních libereckých talentů.

V lize doposud posbíral osm zápasů, pod Ještědem si ho piplají a šance mu pečlivě přidělují. Jako naposledy v Teplicích, kde Severočeši – vzhledem k až patnácti nakaženým hráčům kádru – nečekaně zvítězili 2:1.

Na konci druhé půle propadl přes Kristiana Michala centr, který si srazil do branky Taras Kačaraba, sudí ale gól odvolal pro ofsajd. „Ulevilo se mi,“ přiznala liberecká naděje, jež většinu sezony tráví v B-týmu, kde získává potřebnou zápasovou praxi.

Jak byste se ohlédl za celou zkušeností v Evropské lize? Pro vás nejmladší muselo jít o velkou školu, ne?

Bylo to krásné, užíval jsem si každou chvíli jak na stadionu, tak i na hřišti. Rozhodně šlo o příjemnou zkušenost. V takovém prostředí jsem vlastně ještě nikdy nebyl, takže jsem moc rád, že jsem měl příležitost jet. Stadion i tamější podmínky byly nádherné.

Na hřišti jste nakonec strávil třináct minut, střídal jste Jakuba Hromadu. Byl jste před nástupem hodně nervózní?

Před zápasem jsem byl trošku nervózní, myslím každopádně, že to k tomu patří. Jinak byla vidět obrovská kvalita ze strany Hoffenheimu. Ukázalo se, na čem mám pracovat, pokud se někdy budu chtít dostat na takovou úroveň, kterou jsem viděl.

Co konkrétně je potřeba zlepšit?

Podle mě ještě silová stránka a dynamika.

Říkali vám něco ke startu v Evropské lize trenéři? A co Jiří Liška, který u B-týmu působí a velmi dobře vás zná? V Hoffenheimu působil jako asistent…

S trenéry B-týmu jsme ani ještě neměli moc čas si o tom nějak promluvit. Pan Liška mi jen říkal, než jsem nastoupil na hřiště, ať ze sebe vydám maximum. To jsem dle mého splnil.

Bylo těžké naskočit k zápasu po předchozí měsíční pauze? Jak byste se zároveň ohlédl za první částí ČFL, než byla zastavena?

Upřímně bylo, ale zároveň jsem se těšil na zápas po tak dlouhé době. První část sezony v ČFL byla podle mě úspěšnější než ta minulý rok. Začali jsme dávat víc branek a málokdy se stalo, že by nás soupeř herně přehrál… Škoda jen, že jsme některé zápasy nedotáhli do vítězného konce a neposunuli se v tabulce výš. Mohou za to hlavně zbytečné chyby.

Dával jste si před sezonou osobní cíle? Evropská liga mezi nimi, hádám, nebyla, takže jste je už trochu překonal, ne?

Pro mě je hlavní, abych se udržel v A-týmu a pokud nehraju tam, tak abych měl alespoň herní vytížení. To v béčku mám, jinak jsem si tak vysoké cíle rozhodně nedával.

Kam byste se chtěl ve fotbale posouvat? Váš dlouhodobější cíl teď bude atakovat A-tým, kde jste si už několik zápasů zahrál, že?

Rozhodně bych se chtěl v áčku udržet co nejdéle. A pokud by se mi to někdy v budoucnu podařilo, tak se posunout ještě o kus dál, pokud bych na to měl.

Naposledy jste naskočil do zápasu v Teplicích, kde jste nečekaně vyhráli v improvizované sestavě 2:1. Šlo o jednu z největších euforií v životě a jak byl zápas náročný psychicky?

Asi to byla jedna z největších euforií, na zápas jsem se připravoval jako vždycky. Myslím, že jsem to zvládl dobře.

Těsně před poločasem přes vás propadl centr, který si Taras Kačaraba srazil do vlastní brány. Rozhodčí nakonec branku Teplic odvolali pro ofsajd, ulevilo se vám hodně?

Ano, to se mi ulevilo opravdu dost.

Kryštof Rossmann