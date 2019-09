Trenér libereckého Slovanu Pavel Hoftych na pozápasové tiskové konferenci zhodnotil duel a zároveň se vyjádřil i k výkonům a pozicím některých hráčů.

Jak byste zhodnotil zápas s Opavou?

Myslím si, že to bylo zajímavé utkání v dobré atmosféře. Domácí fanoušci dokáží vytvořit velmi slušnou atmosféru. My jsme hrozili hlavně po zemi rychlými kontry, dobrým napadáním a brejkovými situacemi. Bohužel nám chybělo kousek štěstí nebo jsme situace nevyřešili optimálně. Opava hrozila hlavně po spolupráci Zavadil – Dedič. Zavadil umí zahrávat standardky famózně a z jedné z nich jsme dostali gól. Měli jsme ale v Opavě vyhrát, protože brankových situací jsme měli víc.

Tomáš Malinský vzal remízu na sebe. Jak jste viděl vy neproměněné příležitosti?

Vždycky říkám, že je důležité, že se hráč do šancí dostane. Při šanci Maliny už jsme křičeli gól, protože byla před ním prázdná branka. Byly tam situace, které měly skončit brankou, ale hráči utkání odpracovali ve vysokém tempu.

Co říkáte na výkon Alexandra Baluty?

Alex je velmi dobrý fotbalista, ale je u nás krátce. Neměl zatím čas se sehrát s mužstvem na sto procent. Proti Opavě ale spolupráce na hřišti s ostatními hráči byla lepší než minulý týden. Musím ho ale pochválit, protože splnil běžeckou práci, kterou od něj očekáváme.

Co říci ke stoperské dvojici Kačaraba – Mikula?

Miky je původem stoper a jeho výhodou je, že je zodpovědný, dostatečně důrazný a předvídá. I proti Spartě odehrál velmi dobrý zápas a je použitelný na všech postech, ale cítili jsme, že na tomto postu nám může pomoci nejvíce.

Mara s Karafiátem tedy musí na šanci čekat?

Jasně. Ten tým je široký a čítá dvacet lidí. Ve středu hřiště máme v defenzivě přetlak, ale jsme rádi, že nám na pravém beku hraje Fukala. Nechtěli jsme, aby při návratu Mikyho po čtyřech žlutých kartách vypadl ze zápasového tempa, protože je to talentovaný a pracovitý hráč. Teď máme vložený zápas s Prostějovem. Někteří hráči proti Opavě dostali karty a jak to vyřešíme na další dva zápasy do reprezentační přestávky, je otázka.