„Porážky doma vždycky mrzí a notabene s Jabloncem,“ řekl asistent trenéra Slovanu Pavel Medynský.

Liberecké fotbalisty postihla špatná zpráva ještě před samotným výkopem. Kvůli úmrtí v rodině totiž na lavičce chyběl hlavní kouč Pavel Hoftych, kterého musel nahradit jeho asistent Pavel Medynský.

Jak byste zhodnotil prohrané derby?

Zápas se hodnotí špatně, protože jsme prohráli s Jabloncem. Musím říct, že Jablonec byl aktivní s míčem. My jsme byli do 20. minuty zakřiknutí. Bylo vidět, že koronavirové období, které u nás proběhlo, nebylo optimální na kvalitní trénink a soudržnost týmu. V derby se to plně projevilo, protože jsme neměli odražené míče a nebyli jsme dostatečně agresivní v soubojích. Přičítám to k tomu, že jsme neměli úplně sílu a drajv. Soupeř nás potrestal hned ve druhé minutě, kdy jsme si dali vlastní gól.

A co další průběh zápasu?

Od 25. minuty prvního poločasu jsme se trochu zvedli a vyrovnali jsme z penalty. Druhá půle se nesla v podobném duchu, kdy jsme se sice zlepšili, ale nebyli jsme schopni vstřelit vedoucí branku na 2:1, což by nám určitě pomohlo. Tím, že soupeř zvýšil skóre, tak to pro nás bylo složité. Zápas jsme nezvládli výsledkově.

Jak utkání ovlivnila brzká inkasovaná branka?

Z mého pohledu nám scházela pomoc ze stran, ať už to byl Pešek nebo Matoušek. Rychlé výpady, kterými se jinak prezentujeme, tentokrát ve hře nebyly. Tím, že jsme neměli rychlost, jsme museli trochu víc kombinovat, což není úplně naše doména.

V závěru zápasu jste se nedostali do tlaku, navíc jste potřetí inkasovali. Myslíte, že tým mohla nějak rozhodit smutná zpráva, nebo zápasová absence A-týmu od partie s Crvenou Zvezdou?

Úmrtí v rodině trenéra není nic jednoduchého. Jeho přítomnost na lavičce a v kabině má svoji kvalitu, takže to bylo určitě minus. Co se týče zápasového vytížení, tak je špatně, když fotbalisté nehrají zápasy a na nás se to projevilo, protože trénovat je prostě trénovat.

Liberec prohrál domácí derby teprve podruhé v historii. Jak moc mrzí, že jste neprodloužili dlouhou šňůru?

Mrzí to stoprocentně, protože kdybychom potvrdili body z Teplic, tak jsme se posunuli do top pětice. I když jsme stále v té horní polovině, tak porážky doma vždycky mrzí a notabene s Jabloncem.

Na tribunách sice chyběli fanoušci, ale při pohledu na střídačky se zdálo, že derby bylo i tak vyhecované. Co jste si v prvním poločase tak dlouze a emotivně vysvětlovali s Petrem Radou?

To jsou takové trenérské vtipy. Trenér Rada je impulzivní a zkušený trenér, tak jsme si tam něco řekli, ale úplně v pohodě.

Co z derby vyvodíte vzhledem k dalšímu duelu s Hoffenheimem?

Nechci podceňovat Jablonec, ale srovnávat ho s Hoffenheimem úplně nejde. Budeme se snažit připravit co nejlépe. Mělo by nás to trochu nakopnout v ostražitosti a budeme muset do toho dát víc srdce, bez toho se fotbal hrát nedá.