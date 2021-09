„Kamso Mara měl velkou snahu v letním přestupním termínu odejít. Otevřeně klubu oznámil, že po třech letech potřebuje novou výzvu. Teď jsme se oficiálně dohodli s klubem Bejtar Jeruzalém na ročním hostování s možností využití opce na trvalý přestup. Kamsovi tímto moc děkujeme za odvedené fotbalové služby pro FC Slovan Liberec a zároveň mu přejeme hodně úspěchů v jeho novém klubu,“ doplnil sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Za Slovan 26letý defenzivní záložník odehrál celkem 102 utkání, v nichž si připsal třináct branek a sedm asistencí. Výraznou měrou se také podepsal pod úspěch v Evropské lize, o postupu do základní skupiny rozhodl proměněnou penaltou v nastavení duelu s APOELEM v posledním předkole, trefil se pak také během odvetného utkání s Gentem.

Do libereckého klubu přišel Mara v srpnu 2018 z druholigové Jihlavy a následně získal premiérovou pozvánku do guinejské reprezentace. Aktuálně patří středopolař do stabilní části širšího kádru národního týmu, nyní odchází na roční hostování s opcí do izraelského Bejtaru.