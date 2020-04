„Já jsem si užil čas s rodinou. Každá volná chvíle s dětmi se počítá, protože tolik času v sezoně není. Šlo běhat v lese a já mám zahradu, kde jsme s dětmi hráli fotbal. Volný čas jsme využívali naplno, jak to jen šlo. Ideální bylo běhat v lese, kde nikdo není, což byla pro mě očista na duši,“ svěřil se liberecký záložník Martin Zeman s tím, co dělal v době nouzového stavu.

Jak si naopak rodina zvykla, že má živitele doma? „Doufám, že na tohle se zvyká snadno. Bylo to fajn a užili jsme si to. Teď už je ale přede mnou zase práce, na kterou se hrozně těším,“ má jasno Zeman.

Liberecká posila zároveň prozradila, co bylo náplní prvního skupinového tréninku. „Těšil jsem se na něj hrozně moc. Asi žádný sportovec nemá rád nějaké dlouhé odloučení od toho, co má rád a co jej naplňuje. Navíc, když se jedná o kolektivní sport, tak postrádáte spoluhráče a všechny okolo. První trénink byl rozjížděcí. Každý na tom bude trošku jinak, ale myslím si, že máme čas se kvalitně připravit,“ věří Zeman.

BEZ REGENERACE

Hráči zatím nemohou využívat šatny, sprchy a prostory pro regeneraci. „Každý normální člověk bere tato omezení úplně v pohodě. Není problém tady absolvovat trénink a pak se jet domů vykoupat. Doma sice nemáme takové možnosti regenerace jako na stadionu, ale dá se to nějakým způsobem nahradit,“ uzavřel Zeman.

„Jsme rádi, že jsme viděli kluky postupně ve skupinách. Mohli jsme se s nimi v reálu po dlouhé době pozdravit. Určitě bylo příjemné, že jsme mohli být zpátky na hřišti. Já mám sice roušku, ale hráči ji mít nemusí, což je zásadní. Já pevně věřím tomu, že brzy ji nebudou muset mít žádní lidé, protože už je to otravné,“ svěřil se se svými pocity trenér Slovanu Pavel Hoftych.

„Všichni hráči kromě zraněním indisponovaných Gembického a Chaluše jsou k dispozici. Jsme rozděleni do tří skupin, ve kterých trénujeme. Na Letce je parádní plac a do toho nám přeje i počasí. Máme tady veškeré podmínky, které nám v začátku pomáhají s tím, abychom se seznámili s balonem. Věřím tomu, že brzy budou uvolněna další opatření a budeme se moci začít chovat normálně,“ je přesvědčen Hoftych.

ZAČÁTEK S BALONEM

Jak si liberecký kouč připravoval tréninky během nouzového stavu? „Nazvěme to tak, že už jsem dostatečně zkušený trenér. (úsměv) Navíc mám k sobě vynikající kolegy Míru Holeňáka, Pavla Medynského, Máru Čecha a kondiční trenéry. Věděli jsme, jak na to chceme jít. Začali jsme s prací s balonem, aby se na něj hráči adaptovali. Postupně přidáme víc střeleckých cvičení a půjdeme do větší zátěže,“ odkryl Hoftych tréninkový plán do budoucích dnů.

„Tohle nebylo tolik těžké. Těžší bude vyčkávání, co se stane v dalších dnech a týdnech. Pro mě je nejtěžší dýchat přes roušku, protože to úplně nesnáším. Byl bych strašně rád, kdybych se toho mohl co nejdříve zbavit,“ pravil s úsměvem liberecký lodivod.

KONZULTACE S KOLEGY

Věříte tomu, že se liga skutečně dohraje? „Konzultuji situaci jak s naším vedením, tak s kolegy z dalších klubů. Teď to není o nás, ale o opatřeních, které přijdou. Když vidím, kolik lidí se pohybuje v OBI a hypermarketech, tak vůbec nechápu, proč bychom se my nemohli pohybovat na hřišti i v kontaktním provedení. Aby byli diváci v hledišti, to asi zatím nepůjde, ale věřím tomu, že alespoň my bychom mohli hrát fotbal bez roušky a v normálním kontaktu. Pevně věřím tomu, že se liga dohraje,“ má jasno Hoftych.

DŮLEŽITÁ PSYCHIKA

Liberecký trenér je přesvědčen o tom, že spolu se svými kolegy dokáže mužstvo připravit na pokračování soutěže. „V první řadě je důležitá psychika. Pokud bychom hráče zastrašovali s tím, že nějaké věci nemůžou, tak to pro mě bude limitující. My jedeme podle norem, které momentálně platí. Věřím, že se zase budou uvolňovat a my budeme moct hráče připravit. Potřebujeme alespoň tři týdny před pokračováním ligy začít s kontaktním fotbalem a zátěžovými věcmi,“ uzavřel Hoftych.

Poslední mistrovské utkání odehráli hráči Slovanu v neděli 8. března, kdy před vlastními fanoušky deklasovali Opavu 4:0.

Podle dostupných informací by měla liga pokračovat 8. června, ale zástupci vlády se nechali slyšet, že by mohli dát fotbalu zelenou ještě o něco dříve. Hrát se ale bude určitě bez diváků.