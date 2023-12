Čtyři z pěti zápasů sobotního 17. kola první fotbalové ligy byly odloženy. Jisté je, že se mimo jiné nebude hrát na jablonecké Střelnici severočeské derby Jablonec - Teplice, které mělo mít výkop v 15.00. To samé platí rovněž o utkání Bohemians - Liberec, které mělo začít o tři hodiny později.

Teplice - Bohemians | Video: Deník/František Bílek

Náhradní termíny určí LFA v nejbližších dnech, Bohemians už na svém webu informovali, že Liberec přivítají ve středu 13. prosince. Tento termín se údajně nabízí i pro další dohrávky… V sobotu byla zatím dále odložena klání Mladá Boleslav - Karviná a České Budějovice - Hradec Králové.

Teplice do Jablonce ani neodcestovaly. "Odjezd jsme měli naplánovaný na dnešek na 10.15 a zpráva o odložení nás zastihla naštěstí ještě na Stínadlech. Jakoi operativní řešení zvolili tréninkovou jednotku. Pokud vím, tak se LFA bude snažit zvolit náhradní termín v co možná nejkratší době, ale nyní se o něm jedná a oficiální zprávy nemám," vyjádřil se pro Deník k aktuální situaci v sobotu dopoledne Martin Kovařík, tiskový mluvčí FK Teplice.

Sněhová nadílka zasypala Střelnici také v týdnu před utkáním s Pardubicemi. Systém vyhřívání hrací plochy je podle oficiálního webu jabloneckého klubu v nepřetržitém provozu od středy 22. listopadu. Vlivem vydatného spadu sněhu i v posledních dnech je hrací plocha pro utkání s Teplicemi ale nezpůsobilá.

„Vyhřívání hřiště je v provozu delší dobu, již před utkáním s Pardubicemi, ale největší komplikací před zápasem s Teplicemi je pokračující sněžení. Sníh tedy pomalu odtává, ale připadá další a další. Najet na hřiště s technikou nelze, protože horní vrstva je podmáčená,“ vysvětlil logické důvody odložení utkání mluvčí jabloneckého klubu Martin Bergman.

Také činovníci Bohemians dělali vše pro to, aby se zápas s Libercem navzdory kalamitě mohl odehrát. Pracovníci od brzkého rána odstraňovali sníh z trávníku. "Hrací plocha v Ďolíčku byla i přes odklizení sněhu prohlášena za nezpůsobilou," uvedl vršovický klub, který krátce před verdiktem na sociální síti X umístil fotografie z aktuální situace na hřišti.

Odložení velké části programu kola kvůli nepříznivému počasí zažila fotbalová liga naposledy v éře před nástupem vyhřívaných trávníků. V březnu 2005 se neuskutečnilo dokonce hned šest z osmi zápasů 18. kola a hrálo se jen na stadionech, které měly vyhřívané terény. Sparta tehdy přivítala Blšany a Jablonec hostil Slovácko.

V únoru 2006 byl start jarní části ochuzen o tři duely. Kvůli nezpůsobilému stavu hracích ploch byla odložena utkání Olomouc - Plzeň, Ostrava - Most a Blšany - Mladá Boleslav.

V posledních letech se kvůli nepřízni počasí a špatnému stavu terénu v původním termínu neodehrály maximálně jednotlivé zápasy. V minulé sezoně byl v březnu odložen duel Jablonce se Slováckem.

Do konce podzimní části zbývají sehrát ještě dvě kompletní kola. Například teplický tým má příští neděli 10. prosince od 15.00 přivítat olomouckou Sigmu "Že se v Jablonci nehraje, bereme jako fakt. Asi je lepší odložení, než aby se hrálo na nějaké nepřizpůsobilé ploše. Co bude za týden, uvidíme. My máme vyhřívání zapnuté, sníh na hřišti odtává a pokud by se klimatické podmínky výrazně nezměnily k horšímu, mělo by se u nás za týden s Olomoucí hrát. Myslím, že bychom to zvládli," vlil fanouškům naději do žil Kovařík.