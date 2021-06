V tomto období mají Severočeši na programu celkem sedm přípravných zápasů, tři z nich absolvují během herního soustředění v Rakousku.Úvodního tréninku se zúčastnily nové tváře – Justen Kranthove, Ondřej Novotný a Filip Havelka, jehož hostování ze Sparty se ještě dolaďuje.

Do letní přípravy s týmem zasáhnou i navrátilci z hostování ve Varnsdorfu Ondřej Lehoczki a Matyáš Kazda a ze Senice gólman Olivier Vliegen. Trenérům se hlásil také Jan Matoušek, o jehož setrvání pod Ještědem má Slovan zájem. Z B-týmu byl do přípravy povolán i Marek Bína.

S týmem byl také Adama Diamé. „Zatím s námi pokračuje. Jak se bude jeho situace vyvíjet dál, se uvidí,“ odvětil trenér Pavel Hoftych. V Liberci nebude dále působit rakouský záložník David Cancola, kterému skončila smlouva. Odchází také brankář Filip Nguyen, který míří na roční hostování s opcí na Slovácko.

„Filip už během jara naznačoval, že by chtěl chytat pravidelně. Loučili jsme se po konci ročníku s tím, že jsem věděl o řešení nabídek. Počítal jsem s tím, že u nás bude pokračovat dál, pokud ho nezaujme jiné angažmá,“ svěřil se Hoftych.

„Odchází na Slovácko, kde si ho realizační tým bere i z důvodu zkušeností s Evropskou ligou, moc hráčů na Slovácku tu zkušenost nemá. Filip ji má dost čerstvou, bude chtít zkušenosti využít. Bavili jsme se spolu o tom, že jsem také na Slovácku působil a vím, že se tam dělá fotbal dobře včetně příznivého klimatu místních lidí,“ doplnil Hoftych.

„Vždy se tam dobře pracovalo, pro Filipa to může být nová zkušenost. Věřím, že Slovácku může pomoct dojít co nejdál. Popřál bych mu, aby se dostal tak daleko, jako jsme se dostali minulou sezonu my,“ dodal Hoftych.

„Doufal jsem v loučení za jiných okolností, což se bohužel nepovedlo, ale díky Liberci jsem si zachytal ligu, Evropskou ligu a dostal jsem se i do reprezentace. Budu vzpomínat rád na kluky, navíc jsem navázal spoustu kamarádských vztahů nejen s hráči, ale i všemi zaměstnanci klubu. Chtěl bych poděkovat fanouškům, protože jsem od nich cítil obrovskou podporu, i když jsem nechytal. Ještě jednou velký dík a uvidíme se v budoucnu,“ rozloučil se s libereckými fanoušky gólman Filip Nguyen.

„Těšil jsem se na celý realizák, vedení klubu a další spolupracovníky i samozřejmě na hráče. Jsem rád, že už jsme zase začali, protože dovolená byla nezvykle dlouhá. Tři týdny volna jsem v létě už dlouho neměl,“ přiznal kouč Hoftych.

Liberecký lodivod se zmínil i o dalších možných příchodech. „Víme, že ještě dva tři hráči přijít musí jak do středu hřiště, tak i do útoku, potažmo na kraj zálohy. Stále ale máme Kamsa Maru a Martina Koscelníka.“ Hrozí ještě nějaké odchody? „Vzhledem k tomu, že Martin Koscelník hraje na EURU za Slovensko, registrujeme o něj velký zájem. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. U něj je odchod nejpravděpodobnější,“ odkryl Hoftych.

Jak vypadá situace ohledně Theodora Gebre Selassieho „Theo s námi momentálně nezačal trénovat, ale to se vědělo i při předchozích debatách, že nebude k dispozici hned první den. Neustále jsme s ním v kontaktu. Myslím si, že Theo si potřeboval vzít oddechový čas, protože po devíti letech sestoupit s klubem, v němž se stal legendou, to zatřepe s každým hráčem. Byli bychom rádi, kdyby s k nám Gebre připojil, ale netlačíme na pilu,“ ujistil Hoftych.

Po vlně odchodů bude těžké postavit konkurenceschopný tým. „Byly tam citelné zásahy v případě Kuby Peška nebo Jhona Mosquery či Sadílka. Všichni, kteří odchází, měli přínos pro tým Pokud se u nás budou hlásit ještě dva tři vybraní fotbalisté, tak tým postavíme konkurenceschopný,“ věří liberecký kouč.

První přípravný zápas odehraje Slovan v sobotu 26. června proti Žižkovu.