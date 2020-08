Hráči ligového Slovanu Liberec mají za sebou první dva přípravné zápasy. Nejprve porazili druholigovou Chrudim 2:1, ale poté omlazená sestava nestačila na třetiligové Přepeře 1:2.

Fotbalisté Slovanu zdolali druholigovou Chrudim 2:1. | Foto: Jaroslav Appeltauer

V duelu s Chrudimí začaly branky padat až ve druhém poločase. Skóre duelu otevřel Michael Rabušic, který se hezky uvolnil a sám před brankářem uklidil míč do sítě. Poté Jakub Pešek prošel do vápna a střelou z úhlu překonal chrudimského gólmana. Východočeši se přeci jen dočkali čestného úspěchu, když Pavel Sokol zakončil do prázdné branky.