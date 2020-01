V Turnově otevřel skóre utkání liberecký Rondić, načež hostující Surmaj vyrovnal. Severočeši však nedopustili žádné překvapení a po brankách Mikuly, Peška a Berana vedli 4:1. Pak se ke slovu opět dostala Chrudim zásluhou Rybičky, ale gólovou tečku za utkáním udělal Kuchta.

Liberec tak zdolal Chrudim 5:2.

„Z pohledu výsledku se hodnotí tento zápas velmi dobře, dali jsme pět gólů. Měli jsme i nějaké další dobře rozjeté šance, ale tam nám chyběla finální přihrávka,“ litoval zahozených šancí asistent trenéra Slovanu Pavel Medynský.

„Mrzí nás, že jsme obdrželi dvě branky, v téhle přípravě se chceme hodně zaměřit právě na odstraňování těchto problémů. Ovšem není to nic závažného, věřím, že do začátku ligy to zvládneme,“ přeje si Medynský.

V pořadí už třetí přípravné střetnutí odehrají svěřenci kouče Pavla Hoftycha v sobotu 25. ledna od 11 hodin proti druholigovým Pardubicím. Hrát se bude opět v Turnově.

S Východočechy už má zkušenost béčko libereckého Slovanu, které s Pardubicemi prohrálo na umělé trávě 0:1. Jediný gól zápasu obstaral už v sedmé minutě Ewerton.

Družina trenérů Petra Myslivce a Petra Papouška odehrála teprve první partii v rámci zimní přípravy, ta druhá je čeká 25. ledna od 13 hodin v Turnově proti polskému celku z Legnice.

Rezerva Slovanu zahájí jarní odvety v České fotbalové lize dvěma kláními před vlastními fanoušky. Nejprve v neděli 8. března hostí od 10.15 hodin Velvary, o týden později ve stejném čase pak Zbuzany.

Liberečtí budou chtít vylepšit dosavadní třinácté místo, na kterém přezimovali. Start druhé části sezony hodně napoví.