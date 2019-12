Především venku však trpěl na nevyrovnanost, což je špatná, byť z jiného úhlu pohledu dobrá zpráva. Díky tomu totiž tentokrát nehrozí již tradiční rozprodávání úspěšného kádru, a tak bude kouč Pavel Hoftych pravděpodobně moci pokračovat v koncepční stabilizaci týmu.

O jediném dosud potvrzeném odchodu už se ví od léta. Do Slavie míří mladý liberijský záložník Oscar, jehož ale Slovan je schopen nahradit, což se na podzim ukázalo. Na hostování by měl pod Ještědem zůstat Rumun Alexandru Baluta, stejně jako jeho kolega z útoku Jan Kuchta.



U třetího z party prozatím odložených slávistů, autora sedmi podzimních branek Petara Musy bude situace nejsložitější. I u něj ale Hoftych věří, že zůstane, což deklaroval po víkendové ligové rozlučce proti Karviné.



"Nemůžu předjímat, ale mám za to, že Petar ještě není připravený na Slavii. Myslím si, že i ve Slavii vidí, že se ještě potřebuje učit,“ prohlásil trenér. Oficiální jednání mezi kluby nicméně ještě neproběhlo. O útočníka chorvatské jednadvacítky se zajímalo švédské Malmö, jenže s nabídkou v přibližné výši jednoho milionu eur u sešívaných neuspělo.



Nejžhavějším a také nejtajemnějším tématem je sága Romana Potočného. Hráč, kterému ještě během minulé sezony velká část fanoušků nemohla přijít na jméno, předváděl stabilní výkony a nasázel devět branek. Pochybovačů ubývá, naopak vzrůstá strach z toho, že by Slovan o svého nejlepšího střelce mohl přijít. Potvrzují to ohlasy libereckých příznivců, s nimiž Deník aktuální situaci probíral.



„Obávám se odchodu našeho nejlepšího hráče. Roman má neskutečná čísla a hlavně už mi přijde, že je hlavou na hřišti v každém zápase. Jeho výkony se stabilizovaly. Byla by to velká škoda,“ uvedl jeden z nich, Adam Král.



„Jinak si myslím, že je v tuto chvíli každý nahraditelný. I Musa, u kterého doufám, že nám ho po přípravě Slavie pošle zpět. Tentokrát věřím, že osa týmů zůstane pohromadě,“ dodal.



Potočnému v létě končí smlouva, jednání o novém kontraktu probíhají, ale zatím neúspěšně. A tak reálně hrozí varianta zimního prodeje. Dlouhodobý zájem o osmadvacetiletého ofenzivního univerzála ze strany ostravského Baníku není tajemstvím. Hráč opakuje, že se k situaci nebude vyjadřovat a z klubu bližší informace zatím nepřicházejí.



Ať už ale kauza kolem levonohého kanonýra dopadne jakkoli, cíle klubu pro jarní část sezony zůstanou neměnné: zkusit se dostat mezi prvních šest týmů postupujících do nadstavby o titul. „Koukáme nahoru, chceme do šestky,“ zdůraznil Potočný. Loni ale nový systém ukázal, že vzhledem k boji o evropské poháry může být výhodnější dokončit ligový maraton o třiceti kolech mezi sedmým a desátým místem.



„Co se týče jarní části, je dobře, že máme za sebou jako jedni z mála oba zápasy jak se Slavií, tak i Plzní. Budeme tak moci reálněji udržet umístění v prostřední části tabulky. Šestý už snad nikdo být nechce,“ svěřil se Král s názorem, který mezi fanoušky není ojedinělý.



Tabulka ale hovoří nekompromisně. Liberečtí mají blíž k nepříjemné skupině o udržení. Na jedenácté Teplice mají k dobru jen čtyři body.

TEXT: Aleš Vávra