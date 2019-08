Na rozdíl od libereckého Slovanu se pražské Slavii vstup do letošní sezony povedl. V úvodním kole zvítězila na zlínské Letné 1:0 a následně zdemolovala Teplice na jejich hřišti 5:1. Poté vybojovala hubené vítězství 1:0 nad Olomoucí a v dosud posledním kole překvapivě remizovala v Karviné 0:0. Po čtyřech odehraných zápasech mají sešívaní na svém kontě 10 bodů a díky lepšímu skóre oproti Plzni se vyhřívají na prvním místě v tabulce.

Kvůli některým neukázněným fanouškům a následnému disciplinárnímu trestu se budou muset slávisté obejít bez podpory příznivců. „Bude to možná podobné jako přípravné zápasy. I když na přípravné zápasy Slavie chodí spousta lidí, takže si to v podstatě ani neumím představit. Bude náročné zápas prožívat. Bude bez lidí, kvůli kterým se to hraje,“ uvedl na webových stránkách Slavie trenér Jindřich Trpišovský, který před pár lety působil právě U Nisy.

„Nevím, co od toho očekávat, protože bez fanoušků jsem ještě nehrál. Liberec je strašně silný, i když se mu teď nedařilo. Jede sem určitě uhrát nějaký výsledek,“ je si vědom kvality soupeře obránce Jan Bořil.

FC SLOVAN LIBEREC

Fotbalisté Liberce řeší momentálně jiné starosti než Slavia. Svěřenci trenéra Pavla Hoftycha totiž dokázali vyhrát jen v prvním kole v Ostravě (2:1), z ostatních zápasů odešli bez bodu. Postupně nestačili na Plzeň (1:2), Zlín (1:2) a naposledy na Olomouc (0:1). Slovan se ziskem pouhých tří bodů okupuje 14. místo v tabulce.

Během týdne odehráli Severočeši přípravné utkání s Kuvajtem, který porazili jednoznačně 5:0 a aspoň trochu si zvýšili sebevědomí před následujícím mačem na Sinobo Stadium. V klání s tímto exotickým soupeřem dostali přednost hráči širšího kádru, kteří nejsou herně tolik vytíženi. Přesnou střeleckou mušku si budou chtít hráči Liberce převzít i do ligového kolotoče.

„Škoda, že se bude hrát na Slavii bez fanoušků. Loni jsme to s Trnavou zažili dvakrát v evropských pohárech s Mostarem a Záhřebem, kde se hrálo bez diváků. Je to strašidelný zápas pro hráče, protože je na hřišti slyšet každé slovo. Věřím, že tam nakonec fanoušci budou. Minimálně by tam měli být příznivci Liberce, protože oni jsou v kauze nezainteresovaní, takže nevidím důvod, proč by měli mít zakázaný vstup na stadion,“ uvedl trenér Pavel Hoftych.