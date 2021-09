„Liberecký hráč Koscelník byl potrestán za podobný zákrok již před několika měsíci a Disciplinární komise k tomu přihlédla při rozhodnutí o výši trestu," vysvětlil předseda disciplinárky Richard Baček.

Co sudí Černý o Koscelníkově surové hře napsal do zápisu? "Červená karta během zápasu, Surová hra, V 69´ jsem udělil ČK za surovou hru - kopnutí (šlápnutí) soupeře s použitím nepřiměřené síly do oblasti stehna v souboji o míč v nepřerušené hře," stojí v rezulátu z duelu se Zlínem.