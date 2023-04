Bod po remíze 1:1 mezi prvoligovými rivaly, Jabloncem a Libercem, nakonec přijali oba trenéři. Jabloneckého kouče mrzel stav hrací plochy, který neumožňoval lepší podívanou slušně zaplněným ochozům.

David Horejš

Hostující trenér Luboš Kozel přijímal bod za remízu s rozpaky. „Bylo to dobré a bojovné derby, hrálo se nahoru dolů. My jsme v prvním poločase nebyli spokojeni, jak jsme řešili situace v soupeřově šestnáctce. Končili jsme nějakých dvacet metrů od branky Jablonce. Pak jsme tam měli štěstí u šance Chramosty. V druhém poločase jsme se zlepšili, dali jsme branku a náš výkon šel nahoru. Bohužel nám nebyla uznána hned druhá branka a to bych označil jako zlomový okamžik celého zápasu. Bylo to pro nás nepříjemné, ale loket tam trošku byl. Ale když už to rozhodčí nepískl, měl to nechat a né se opravovat. Domácí poté stále cítili šanci. Mrzí mě vyrovnání na 1:1. Remíza je v kontextu celého utkání asi zasloužená. Nám kalí radost právě zrušený gól na 0:2,“ zhodnotil duel trenér Slovanu.

Domácí lodivod David Horejš nakonec po tomto vývoji bod v rivalském souboji bral. „Bylo to derby se vším všudy, hrál se zajímavý fotbal před dobrou kulisou. Bylo to celou dobu vyrovnané, takový boj o střed hřiště. Liberec měl šanci, pak my zásluhou Chramosty. Druhý poločas začal ve stejném duchu. Dostali jsme branku, kdy jsme zkazili rozehrávku. Rozehrávka měla jít úplně někudy jinudy. Povy (Považanec) to chtěl zklidnit. Kuba už teď ví, že se nerozhodl správně a že se ukvapil. Liberec to následně potrestal perfektní střelou. Pak šel Liberec do dvougólového vedení, ale loket tam byl, kdyby gól platil, bylo by to pro nás už těžké. Pak jsme se zvedli, přeskupili jsme organizaci hry. Soupeře jsme dostali pod tlak a z toho pramenilo i naše vyrovnání. Takže bod je asi spravedlivý,“ konstatoval náš trenér.

Samostatnou kapitolou ale zůstává hrací plocha na Střelnici. „Musím říct, že nás dneska dokopalo hřiště. Je to jedna obrovská tragédie. My tady po fotbalistech něco chceme, ale terén tomu nepomůže a nás to pak sráží. Byl to obrovský problém. Ale zároveň s tím chci pochválit naše správce, co se tu o trávník starají. Oni to mají velice těžké. Kdyby bylo hřiště lepší, určitě by se hrál i lepší fotbal. Ale to dnešní hřiště ničemu nepomohlo,“ lamentoval nad stavem hrací plochy Střelnice trenér Jablonce.