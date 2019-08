Z nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže jsou odehrána teprve tři kola, Liberečtí se ale už dvakrát cítili výrazně poškozeni. Na zvláštní rozhodnutí sudích si stěžovali po obou venkovních duelech.

Před dvěma týdny to byla nesmyslně odpískaná penalta v liberecký neprospěch, to když se vysoký ostravský útočník Smola skácel po běžném souboji tělo na tělo se stoperem Slovanu Ondřejem Karafiátem a rozhodčí Ondřej Berka bez váhání odpískal penaltu. Robert Hrubý tehdy poslal míč jen do břevna, a tak si Liberečtí po vítězství 2:1 mohli pochvalovat dokonale fungující karmu.

Po víkendové porážce ve Zlíně přišlo původně buddhistické označení pro etický přírodní zákon příčiny a následku na přetřes znovu. Kapitán Liberce Radim Breite totiž po utkání prohlásil: „Myslím, že se každému vše jednou vrátí.“

Středopolař modrobílých se nechtěl k další pociťované křivdě příliš vyjadřovat, byť bylo jasné, co si o výkonu rozhodčích myslí. „Ať si vše vyhodnotí ti nahoře. Když se vyjádřím, ještě se to obrátí proti mně. Každý by se ale měl zamyslet sám nad sebou,“ prohlásil.

Kontroverzní karty

Konkrétnější byl střelec jediné branky Slovanu Roman Potočný. „Zasloužili jsme si remízu, ale jdeme do brejku, pískne se faul. Mikyho přepálej, je z toho výhoda a pak ještě dostane žlutou. Proč? Asi že má díru v noze, nebo nevím. Jsme tady pro srandu králíkům, nemám z toho vůbec radost.“

Libereckým se nelíbily kontroverzní žluté karty udělené Janu Mikulovi a Tarasi Kačarabovi, podobně jako odmávaný ofsajd Breiteho. Nejvíce se ale hovořilo o momentu ze závěru utkání, kdy byl ve vápně očividně faulován Tomáš Malinský. Píšťalka mladého 31letého rozhodčího Tomáše Klímy ale zůstala němá.

Rychlonohý křídelník se po jasném podražení nestačil divit, když mu sudí gestem naznačoval, ať se ani nepokouší vymodlit si pokutový kop. „Byl to úplně jasný penaltový zákrok, nic sporného. Rozhodčí měl celou situaci před sebou, v duchu jsem si říkal, že je to jasná penalta, ale podívám se na rozhodčího a on mi ukazuje ať vstávám. Vůbec nechápu, jak se tohle může stát. Nerozumím tomu,“ svěřil se Malinský v rozhovoru pro klubové stránky. Potvrdil také, že tým cítil po zápase velkou křivdu. „Je to zmar. Doufáme, že už se nic podobného opakovat nebude.“

Malinský také upozornil na absurdní tresty, které mohou hráči nebo trenéři dostat za pozápasovou kritiku rozhodčího. „Pořád doufám, že žijeme v době, kdy člověk může říct bez problémů vlastní názor. Pokud budou následky, tak je ponesu,“ řekl.

Kouč Pavel Hoftych i samotní hráči přes všechny sporné momenty dobře věděli, že ve Zlíně tým nepodal optimální výkon, stejně jako v předchozích dvou ligových kolech. K jediným bodům Slovanu výrazně přispěl hodně podprůměrný výkon Baníku Ostrava v prvním utkání sezony.

Liberec hraje doma

Další šance na nápravu a potěchu nespokojených fanoušků přijde v sobotu 3. srpna, kdy Slovan hostí od 17 hodin na domácím stadionu U Nisy olomouckou Sigmu. „Bude to určitě těžký zápas. Uděláme všechno pro to, abychom dominantní byli my a aktivita byla na naší straně,“ říká před zápasem asistent trenéra Liberce Miroslav Holeňák.

„S Libercem to určitě bude vyrovnaný zápas. Mají důrazné, agresivní mužstvo a v domácím prostřední budou chtít vyhrát. Nečeká nás nic lehkého,“ nechal se slyšet na klubovém webu kouč Olomouce Radoslav Látal.

Fotbalisté Jablonce v minulém kole roznesli Slovácko vysoko 6:0, ale v odvetě 2. předkola Evropské ligy proti Pjuniku Jerevan nedokázali dát ani gól a vypadli. V neděli od 16.30 hrají v Budějovicích.

Aleš Vávra, Michal Šandor