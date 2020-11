V tradičně vyhecovaném severočeském derby Liberec rychle zapomněl na pohárový debakl z Hoffenheimu. Tým okysličen několika návraty uzdravených marodů po úvodním rozkoukávání rozjel v ligovém restartu dramatický zápas, kterému chyběla jen divácká atmosféra.

Hosté se ujali vedení ve čtrnácté minutě, kdy po rohu Kačaraba přechytračil nedůrazného Marečka. Vedení však netrvalo příliš dlouho. Už po dvou minutách domácí rozjeli rychlou kombinaci před šestnáctkou, kterou zakončil přistrčením Fortelný - hrající první ligové utkání v základní sestavě - k Trubačovi a jeho výstavní rána přinesla vyrovnání.

Tepličtí nastoupili ve čtyřčlenné obraně a rozestavení příliš nesedlo obvyklému pilíři středu obrany Marečkovi, který kupil chybu za chybou. Prokázalo se to i v 19. minutě, kdy se opakovala situace z inkasovaného gólu, jen s tím rozdílem, že Kačaraba mířil mimo. A do třetice si vybral domácí stoper smůlu ve 24. minutě, kdy jeho špatnou komunikaci s Heidenreichem využil k další liberecké brance Pešek.

Pak sice Tepličtí výrazně přidali, připravili si i několik slibných akcí, ale na branku to nestačilo. A když se jim po vlastním gólu Kačaraby ve 42. minutě přece jen vyrovnat podařilo, rozhodnutí videorozhodčího domácí radost zvrátilo kvůli ofsajdu centrujícího Moulise.

Trenér Hejkal se rozhodl během přestávky stáhnout Marečka ze hry, změnil rozestavení a do středové řady posunul Vukadinoviče, což se mu málem vyplatilo hned při první akci po pauze. Jenže srbský fotbalista ve výborné pozici přestřelil libereckou branku a nastartoval tím ofenzivní trápení.

Klíčový moment přišel v 60. minutě, kdy rozhodčí Pechanec nařídil po upozornění svého kolegy u videa penaltu pro Teplice za ruku Hromady, jenže ani tento moment vyrovnání nepřinesl. Pokutový kop kanonýr Řezníček proměnit nedokázal a brankář Knobloch byl hrdinou i zanedlouho při další tvrdé ráně Trubače, stejně jako při nebezpečném pokud Mareše v 80. minutě.

S přibývajícími minutami nápor Teplic, které hrály od 70. minuty v početní výhodě po vyloučení Peška, narůstal. Bojovnost soupeře a skvělé zákroky brankáře Knoblocha však vyrovnání dokázaly zabránit. V úplném závěru šli do deseti i domácí, když Vondrášek za zákrok na unikajícího Matouška dostal červenou kartu.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Není to pro nás dobrá zpráva, my takové zápasy musíme zvládnout. A nejen proto, že Liberec má své starosti a chyběla mu řada hráčů. Zápas jsme začali dobře na míči, ale hned z první akce inkasujeme a další hrubé chyby přinesly další gól soupeře. Liberec pak zaparkoval autobus, čemuž se ale v jejich situaci nedivím, a naše hra do plných nebyla účinná. Po pauze hned nedáme velkou šanci, která by určitě vývoj změnila, a pak navíc neproměníme penaltu. A pak už to bylo marném dobývání, naše šance jsme proměnit nedokázali. Potřebovali jsme dnes odzadu kreativní rozehru, ale Mareček neměl svůj den, chtěli jsme něco změnit střídáním a pak přišlo vyloučení, kdy nám dva vystřídaní hráči zase chyběli. Z dnešního zápasu mohu mít radost jen z Fortelného, který prokázal hned napoprvé, že může být velkým příslibem českého fotbalu."



Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Smekám klobouk před hráči, jak ten zápas zvládli. Po poháru v Německu nám zase další dva hráči vypadli, někteří se vraceli bez předchozího tréninku, sestavu jsme lepili až v podstatě dnes ráno, čekali jsme na to, jak se bude cítit po výpadku Matoušek. Ten čtvrteční zápas nám ale pomohl v tom, že si noví hráči z rezervy a dorostu mohli osahat rozestavení a souhru, k tomu přidali poctivý výkon. Říkal jsem si, že tu dnes můžeme při dobrém vývoj uhrát remízu, ale ve výhru jsem fakt nevěřil. Ale nechtěli jsme přes patnáct absencí zápas odkládat, nebyl by to dobrý příklad pro ligu - vážíme si toho, že nás nechali znovu hrát, odkládání by nebylo dobrou zprávou. Teď máme před sebou reprezentační pauzu, tak se snad dáme dohromady, vrátí se nemocní hráči a za dva týdny na Jablonec už budeme kompletní."



FK Teplice - Slovan Liberec 1:2 (1:2)

Branky: 16. Trubač - 14. Kačaraba, 24. Pešek. Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Ratajová - Denev (video). ŽK: Řezníček, Knapík - Pešek, Hromada, Nešický. ČK: 90.+1 Vondrášek - 70. Pešek. Bez diváků.



Teplice: Grigar - Černý, Heidenreich, Mareček (46. Knapík), Vukadinovič - Žitný (65. Mareš), Kučera, Fortelný, Trubač (65. Vondrášek), Moulis - Řezníček. Trenér: Hejkal.



Liberec: Knobloch - Kačaraba, Jugas, Purzitidis - Pešek, Michal, Nešický (90. Černický), Hromada, Kosek - Matoušek (90+4. Dvořák), Rondič. Trenér: Hoftych.