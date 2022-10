Slavii ze zdravotních důvodů scházel brankář Mandous a mezi tyče se poprvé v sezoně dostal Kolář, který naposledy chytal soutěžní zápas na konci dubna. Kvůli hostování z Liberce chyběl Pražanům Tiéhi, na druhé straně pak ze stejného důvodu nemohlo nastoupit hned šest hráčů Slovanu včetně nejlepšího týmového střelce Van Burena. Zápas byl speciální pro oba trenéry - Trpišovský přišel do Edenu z Liberce, kouč Slovanu Kozel zase hrával za Slavii.

Pražané od úvodu potvrzovali roli jasného favorita a Liberec dostali pod velký tlak. Přetížená hostující defenziva s vypětím sil přestála několik závarů a pak lacino inkasovala ze standardky. Na Ševčíkův centr z přímého kopu si naběhl Ousou, který na rozdíl od dvou spoluhráčů nebyl v ofsajdu, a hlavičkou k tyči otevřel skóre. Švédský stoper skóroval v české lize podruhé a poprvé v sezoně a ozdobil svůj 50. start za Vršovické.

Na opačné straně vzápětí Fukala z první mířil jen do Koláře a to byl poslední střelecký pokus Slovanu za celou první půli. I druhý gól dostali Severočeši ze vzduchu. Po dalším Ševčíkově centru z pravé strany si ve 23. minutě naběhl na hranici malého vápna Olayinka a hlavičkou nedal brankáři Vliegenovi šanci.

Za chvíli bylo s hosty ještě hůř. Po Rondičově přidržení upadl ve vápně Ousou a sudí Starý po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Tecl sice v 29. minutě nejprve zaváhal a Vliegen jeho střelu vytáhl na tyč, z dorážky už se ale nejlepší střelec ligového ročníku prosadil. Reprezentační útočník skóroval podeváté v této sezoně nejvyšší soutěže.

O vítězi už po úvodním dějství nebylo pochyb a v druhé půli se zápas jen dohrával. Hned po přestávce Vliegen vychytal v úniku Provoda a belgický gólman si pak v 52. minutě poradil i s Olayinkovým zakončením. Na poslední čtvrthodině naskočil za domácí i uzdravený útočník Sor, který kvůli zranění nehrál od červencového úvodního soutěžního utkání sezony na půdě gibraltarského St Joseph\'s.

V 82. minutě se proti Vliegenovi neprosadil ani Jurečka, na začátku nastavení pak Kolář vyrazil střelu střídajícího Kozáka a udržel čisté konto. Slavia oplatila Liberci prohru 0:1 z minulého vzájemného utkání v březnu a doma Slovan v lize porazila počtvrté za sebou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Podařilo se nám do utkání vstoupit dobře, nátlakově. Dobře jsme se pohybovali, dobře jsme kombinovali a vytvořili jsme si tlak do vápna. Z toho rezultovaly nějaké možnosti, první gól jsme ale dali ze standardky. Celkově byl výkon v prvním poločase velmi dobrý. V druhé půli jsme hned na začátku přestali dávat šance a postupem času šla intenzita a kvalita naší hry trochu dolů, i když jsme měli celé utkání pod kontrolou. Zápas skončil 3:0, škoda, že jsme pro slušnou návštěvu nepřidali ještě nějaký další gól."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Slavia na nás od první minuty vlétla. Nějak jsme přečkali prvních 15 minut. Když jsem si říkal, že to nejhorší máme za sebou a že se zvedneme, tak jsme bohužel dostali gól ze standardní situace. Vzápětí přišel druhý a do 30. minuty z penalty třetí. Bylo to 3:0 a bylo de facto po utkání. V poločase seděli kluci v kabině jako zmoklé slepice, chtěli jsme je trochu povzbudit. Vzhledem k tomu, že nám chybělo několik hráčů, kteří hostují ze Slavie, nastoupili někteří poprvé v této sezoně v základní sestavě. Chtěli jsme to dohrát tak, že druhý poločas neprohrajeme. Z naší strany byl druhý poločas kvalitnější a odvážnější. Slavia zase měla otevřenější prostor na rychlé přechody a měla zápas pod kontrolou. Jsem rád aspoň za to, že jsme to dohráli nějak se ctí."

Slavia Praha - Slovan Liberec 3:0 (3:0)

Branky: 16. Ousou, 23. Olayinka, 29. Tecl. Rozhodčí: Starý - Caletka, Vodrážka - Szikszay (video). ŽK: Usor - Rondič, Mészáros. Diváci: 11.376.

Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada - Provod (75. Oscar), Ševčík (63. Usor), Ewerton (63. Jurečka), Olayinka (88. Nikl) - Tecl (76. Sor). Trenér: Trpišovský.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis - Fukala (63. Varfolomejev), Červ, Frýdek (75. Polyák), Mikula - Mészáros (63. Preisler), Višinský (75. Rabušic) - Rondič (34. Kozák). Trenér: Kozel.