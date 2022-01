„Myslím si, že jsme se setkali s asi nejkvalitnějším soupeřem. Řekl bych, že i přesto náš výkon snesl určité měřítko. Utkání bylo vyrovnané, soupeř měl v první půli jednu šanci, to my také. V druhé části to bylo podobné. Řekl bych, že postupem času jsme byli v utkání lepší. Finální fáze ovšem dnes nebyla naší silnou stránkou. A v momentě, kdy se mohlo zdát, že začínáme mít převahu a dostáváme utkání herně pod kontrolu, tak jsme dostali lacinou branku, z ojedinělé akce, díky míči za obranu. Mrzí mě to, ale na druhou stranu to snad dnes přežili všichni ve zdraví. Absolvovali jsme velmi kvalitní prověrku a náš výkon nějaká měřítka snesl,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.