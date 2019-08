Liberec v devíti ubránil hubené vítězství a veze z Karviné tři body

V šestém kole FORTUNA:LIGY se střetly dva bodově nejhorší týmy. Karviná přivítala Liberec a v sázce bylo hodně. Pokud by vyhráli domácí, odsunuli by Slovan na poslední místo v tabulce. V opačném případě by Severočeši opustili barážové pozice.

MFK Karviná - FC Slovan Liberec 0:1. | Foto: ČTK

O první větší vzrušení se postaral Smrž, ale jeho centr nenašel požadovaného adresáta. Úvodní šance Liberce hned skončila gólem. Kuchta poslal míč do vápna, kde jej sklepl Oscar na úplně volného Jakuba Peška, který sám před Hrdličkou nezaváhal. Karviná toužila vyrovnat, ale Ba Loua si střelou zpoza vápna na Nguyena nepřišel. Další velkou možnost měl po přihrávce Ba Louy Hanousek, jenž sice mířil k tyči, ale Nguyen balon vyrazil. Na opačné straně hřiště mohl liberecké vedení zvýšit Breite, ale nikým neatakován před Hrdličkou v koncovce selhal. Před přestávkou zkoušel své střelecké štěstí Rundić, ale jeho ránu Nguyen v klidu kontroloval, protože se mezi tři tyče vůbec nevešla. Úplně stejně dopadl Petráň, a tak odešel do kabin spokojenější Liberec. Fotbalisty Slovanu čeká velmi důležitá bitva v Karviné Přečíst článek › Po změně stran se k hlavičce dostal Pešek, ale tentokrát dostál svému jménu a karvinskou branku minul. Seřizená mířidla neměl ani Rundić, který se do míče opřel po standardní situaci, ale radost domácímu publiku nedopřál. Vzápětí se po druhé žluté kartě nechal vyloučit liberecký Oscar. Následně se v souboji s Karafiátem zranil Lingr, kterého museli zdravotníci odnést na nosítkách. Blízko k vyrovnání byl střídající Bukata, jenž ale ke smůle hostitelů nastřelil jen břevno. Minutu před koncem řádné hrací doby měl tutovku na kopačce Smrž, ale Nguyen svůj tým hodně podržel. V nastavení běžel Ba Loua sám na Nguyena a za pomyslnou záchrannou brzdu zatáhl Mara, který dostal okamžitě červenou kartu. Karviná ale nedokázala dvojnásobnou přesilovku využít a doma Liberci podlehla 0:1. FORTUNA:LIGA – 6. kolo MFK Karviná - FC Slovan Liberec 0:1 (0:1) Branka: 18. Pešek. Rozhodčí: Adámková – Mokrusch, Hájek. ŽK: Rundić, Janečka – Oscar, Mikula, Nguyen. ČK: 68. Oscar, 90+4. Mara (oba Liberec). Diváci: 2960. Sestavy: MFK Karviná: Hrdlička – Krivák, Kouřil, Rundić, Ndefe – Smrž, Marek Hanousek (46. Janečka) – Putyera (46. Guba), Lingr (74. Bukata), Ba Loua – Petráň. Trenér: Straka. FC Slovan Liberec: Nguyen – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite, Oscar – Pešek (83. Malinský), Mara, Potočný (90+6. Chaluš) – Kuchta (79. Musa). Trenér: Hoftych.

Autor: Michal Šandor