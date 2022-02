„Pocity jsou příjemné, je to samozřejmě změna, ale těším se na to, co mě čeká,“ říkal Štetina po prvním tréninku s mužstvem.

Urostlý stoper přichází do Slovanu na půlroční hostování ze Sparty a na dresu bude nosit číslo 37. Sám pro klubový web přiznal, že velkou roli hrálo i to, že zná trenéra Luboše Kozla ze společného působení v Dukle.

„Ano, určitě to byl ten hlavní důvod a jsem moc rád, že jsem tady. Budu rád, když se bude dařit mně, ale samozřejmě v první řadě týmu. Bude dobré, když se budeme těšit na každé utkání a budeme mít z fotbalu radost.“

Štětina věří, že si na severu Čech rychle zvykne. „Prakticky se znám téměř se všemi, ať už na klubové úrovni či národní. S Plechym jsme odehráli pár zápasů v přípravě, možná i v soutěžních utkáních. Na to se velmi těším a doufám, že nám to spolu bude klapat.“

Mohamed Doumbia podepsal smlouvu do června 2024. Do zápasů bude moct zasáhnout, až budou dořešené všechny záležitosti kolem potřebných víz, což ještě může nějakou dobu trvat. „Jsem moc šťastný, že jsem podepsal smlouvu se Slovanem a dostal se do takového týmu. Budu se snažit bojovat za nový klub a podávat co nejlepší výkony, aby byl tým úspěšný,“ předsevzal si fotbalista, který bude na dresu nosit číslo 15 a který si to pod Ještědem hned oblíbil: „Líbí se mi zdejší pěkný stadion i klidné město.“

Je rád, že se vrací do nejvyšší soutěže. "Budu moct hrát náročnější zápasy proti kvalitnějším týmům, abych se mohl zlepšovat. Trenér říkal, že mi věří a že doufá, že budu odvádět maximum pro tým a že po delší pauze budu natěšený na fotbal,“ dodal.