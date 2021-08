Slovan podal proti bodově stoprocentní Plzni bojovný výkon, ale šance nevyužil a snaha ve vyrovnání v branku na 1:1 v závěru nevygradovala, proto prohrál 0:1.

"Plzeň ukázala kvalitu, kluci makali, nemám jim co vytknout. Na druhou stranu je pravda, že nám ta kvalita hlavně v prvním poločase chyběla," konstatoval liberecký trenér.

Se svým nadřízeným souhlasil i forvard Imad Rondič. "Odpracovali jsme to, makali, hodně toho naběhali, ale nestačilo to. Plzeň byla výborná a my jsme nevyužili šance. Přitom nám chyběl jen kousíček," litoval vyčerpaný útočník.

I on vnímá, jak se jeho tým za pochodu opět mění. "Hodně hráčů odešlo, hodně přišlo. Máme jiný tým, mladé hráče, kteří makají. Kluci se na tréninku snaží, ale není to tak jednoduché jako loni," připustil Rondič. I on ale věří v lepší časy.

U Nisy zatím panují rozpaky, atmosféra v liberecké kabině kontrastovala s plzeňskou euforií. Viktoria si přijela pod Ještěd pro čtvrtou výhru v sezoně. Hrdinou zápasu byl obránce Řezník, autor jediné branky zápasu z 52. minuty. "Byl to ale strašně těžký zápas, Liberec nepatří v tabulce do míst, kde je. My jse to ubojovali a za tři body jsme rádi. Máme široký kádr, může hrát každý, proto lze hrát ligu i pohár," hodnotil 32letý zadák.

Souhlasí, že se dobré výsledky do nálady hráčů promítají. "Každý vyhraný zápas pomáhá psychicky, máme tři body, jsme poctiví, bojujeme jeden za druhého a to se nám vyplácí," dodal před odjezdem z Liberce Řezník.