„Nerad používám slovíčko ‚musíme‘, ale dneska jsme museli vyhrát. Jsou to pro nás důležité body, chceme se držet v horních patrech,“ řekl liberecký kouč Pavel Hoftych, jehož tým vyhrál po třech kolech.

V opavské kabině řádí karonavirus a oslabení Slezané tak museli U Nisy nastoupit bez jedenácti hráčů základního kádru a s dorostenci.

Na zápas nebude vzpomínat v dobrém Jaromír Blažej. Nezkušený opavský obránce při svém ligovém debutu zavinil hned ve 2 minutě penaltu, když fauloval ostříleného útočníka Michaela Rabušice. Nejlepší střelec Slovanu se sám ujal exekuce a poslal domácí do vedení. Ještě do přestávky zvýšil na 2:0 Taras Kačaraba, který se po rohu zjevil na zadní tyči a prodloužený míč uklidil do prázdné brány.

Ve druhé půli už se stav nezměnil. Hosty několikrát podržel šestnáctiletý brankář Mikuláš Kubný, který prožil ligovou premiéru.

„Měli jsme povinnost zvítězit, protože soupeř měl problémy se sestavou. Díky rychlému gólu z penalty se to pro nás vyvíjelo dobře, ale nebyl to jednoduchý zápas. Prostě jsme vyhráli zápas, který potřebovali vyhrát," uvedl Hoftych.

Pro rozpoložení Opavy měl pochopení. „Doba je praštěná. Vidíte, co dělá vláda, která mění svoje rozhodnutí ze dne na den a odvolává to, co schválila a naopak. Staráme se jen o to, co můžeme ovlivnit. Věděli jsme, že má Opava problémy. My jsme je měly v několika zápasech taky, každý se s tím musí vypořádat po svém,“ krčil rameny Hoftych.

Ve stejně složité situaci byli Severočeši začátkem listopadu, kdy je ochromil koronavirus. Zápas v Teplicích ale odehráli a nakonec vyhráli 2:1. „Do Teplic jsme jeli s torzem mančaftu. Mohli jsme asi žádat o odložení utkání, ale neudělali jsme to hlavně kvůli tomu, aby nevznikl precedens. Opava se zachovala stejně. Věřím, že bude ubývat zápasů, kdy se kvůli karanténě nebude hrát,“ doplnil Hoftych. O regulérnosti soutěže se nechtěl bavit. „Nemůžu se k tomu vyjádřit, protože nejsem kompetentní.“

Liberec - Opava 2:0 (0:0)

Branky: 2. Rabušic (pen.), 39. Kačaraba. Rozhodčí: Hrubeš – Kotalík, Pečenka. ŽK: Hromada – Dordić.

Liberec: Nguyen – Fukala, Jugas, Kačaraba, Mikula – Pešek, M. Sadílek, Hromada (79. Mara), Mosquera (54. Beran) – Júsuf Hilál (54. Matoušek, 79. Koscelník), Rabušic (61. Rondić).

Opava: Kubný – Blažej (83. Vrána), Didiba, Večerka, Hrabina, Harazim (83. Janjuš) – Tiéhi, Dordić (76. Smilek), Helešic, Rataj (62. Kramář) – Juřena.