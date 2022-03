„Samozřejmě se mi utkání hodnotí dobře. Myslím, že jsme dneska viděli bláznivý zápas. Dostali jsme se do vedení vlastním gólem, pak jsme udělali faul ze situace, kdy jsme měli míč. Myslel jsem si, že to byl faul na žlutou, nakonec z toho byla červená. To samo o sobě průběh utkání vždy ovlivní. Navíc se nám i bohužel zranil Plechatý, takže během dvou tří minut jsme ztratili oba stopery. Museli jsme se na to nějakým způsobem reagovat a hrát 70 minut v deseti," řekl Luboš Kozel, trenér FC Slovan Liberec.

"Myslím si, že od té chvíle to bylo jenom o pracovitosti, organizaci, defenzivě a taktické vyzrálosti, což si myslím, že mužstvo zvládlo. Postupem času, se navíc pralo čím dál více, protože cítilo, že vítězství je blíž a blíž. V některých situacích jsme samozřejmě měli i štěstí, ať už ta tyčka či břevno. To je ovšem vždy potřeba proti silným týmům. Kdyby mi někdo řekl, že to zvládneme vítězně, i přes to, že budeme hrát 70 minut v deseti, tak bych tomu nevěřil. Dneska se to ale stalo, takže musím celé mužstvo obrovsky pochválit za pracovitost a kvalitu v defenzivní fázi. Nicméně to platí i třeba pro Rondiće, který v druhé půlce odvedl spoustu práce a to mužstvu vždy ulevilo. Takže jsem samozřejmě spokojený," uvedl Kozel.

„Domácí byli bojovní, agresivní. Za to si vítězství zaslouží. Dali gól, my ne,“ shrnul utkání trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Zápas podle jeho slov nebyl na terénu, který byl na hraně regulérnosti, vůbec o fotbale. „Pro hráče je to těžký, pro oba týmy. Nemá to nic společného s hřištěm ligových parametrů. Prostě se to musí odehrát,“ ulevil si kouč sešívaných.

FORTUNA:LIGA, 25. kolo:

Liberec - Slavia 1:0 (1:0)

Branka: 14. Olayinka (vlastní gól). Rozhodčí: P. Hocek - K. Hájek, J. Hrabovský. ŽK: 45. Mikula, 52. Frýdek, 76. Višinský- 59. Olayinka, 75. Plvašić. ČK: 18. Štětina (L). Diváků: 6123.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Štětina, Plechatý (24. Fukala), Mikula - Tiéhi, Purzitidis - Koscelník, Frýdek (67. Višinský), Tupta (67. Havelka) - Rondić (87. Rabušic).

Slavia Praha: Kolář - Bah, Ousou, Holeš, Plavšić - Hromada (61. Sor), Talovierov - Masopust, Schranz (74. Madsen), Olayinka (61. Fila) - Tecl.