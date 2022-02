„Vždy to, jestli příprava byla dobrá, nebo špatná, ukáže až sezona. Můžeme být sice spokojení s tím, co jsme odtrénovali, ale musíme to přenést také do zápasů. Můžu říct, že jsme kondičně i herně splnili to, co jsme chtěli. Měli jsme možnost být 15 dní v Turecku, kde jsme se připravovali na přírodní trávě, což je velké plus. Odehráli jsme také čtyři kvalitní utkání, která nás prověřila,“ uvedl liberecký trenér Luboš Kozel: „Hned první dvě kola Zlín a Pardubice, bude pro nás důležité dobře odstartovat. Jsme pořád v dostřelu boji o záchranu.“

Kádr chtěl trochu okysličit. „Pracovali jsme na tom, aby k některým změnám došlo. Víme, že v létě končí několika hráčům hostování či smlouvy, koukáme se na situaci také z dlouhodobého horizontu. Podařilo se nám přivést některé mladé hráče s perspektivou, z Trenčína dorazil křídelník Ghali, podařilo se nám dotáhnout také příchod Denise Višinského, který se stává naším hráčem. Na hostování by měl přijít také Denis Alijagič.“

Tým musí zvládnout i několik ztrát. Matěj Chaluš, míří do Švédska. „V tuto chvíli jde určitě o ztrátu. Matěj je hráč, který odehrál na podzim vše. Obranná čtveřice nám fungovala solidně, výkony Chalymu pomohly k tomu, že o něj byl zájem. Budeme se snažit na ten post ještě někoho přivést. “

Liberecká parta bude mít o co hrát. „Oproti pozici, v níž jsme byli, kdy jsem přicházel, je velmi dobrá. Na druhé straně by nás to nemělo ukolébat, hned první dvě kola nás čekají Zlín a Pardubice. Bude pro nás důležité dobře odstartovat. Jsme pořád v dostřelu boji o záchranu. Musíme jaro dobře odstartovat,“ ví Kozel.

„Jsme uprostřed tabulky. Na poháry to máme daleko, chceme se pokusit o první šestku. Prvotní cíl je se dostat co nejdál od poslední skupiny a ideálně do té první,“ dodal Jan Mikula.

U Nisy je už i Višinský, posila ze Slavie

Do Slovanu přestupuje z pražské Slavie talentovaný reprezentant Denis Višinský. Je to stále ještě 18letý talent českého fotbalu, jenž na podzim působil na hostování v dresu FC Sellier & Bellot Vlašim. „Jsem rád, že to dopadlo. Těším se na první zápas. Jsem šťastný, že tu mohu být,“ řekl pro klubový web Višinský a dává si pochopitelný cíl: „Rád bych se postupem času začal prosazovat do základní sestavy.“

Při prvním tréninku pod Ještědem už poznal i největší rozdíl oproti pražským Vršovicím: “Rychlostně i co do fotbalovosti je to srovnatelné se Slavií. Je tu ale určitě větší zima než v Praze.“

„Jestli máme někde slabinu, je to ofenziva, moc branek jsme nedávali. Defenziva fungovala, ale dívali jsme se po hráčích, kteří nám mohou efektivitu zlepšit. Klukům jsme říkali, že šanci dostanou a pak to bude na nich. Bude záležet na tom, jak se budou jevit v tréninku. Naším cílem nebylo přivádět hráče na krátkou dobu na hostování, ale aby měli perspektivu pro klub.,“ řekl o Višinském a Alijagičovi liberecký trenér Luboš Kozel.

Zimní příprava v libereckém podání

Příchody: Denis Višinský (přestup ze Slavie), Ahmad Ghali (Trenčín), Denis Alijagič (hostování ze Slavie)

Odchody: Taras Kačaraba (přestup do Slavie), Jakub Nečas (přestup Zbrojovka Brno), Ondřej Novotný (konec hostování ze Sparty), Matěj Chaluš (Malmö)

Jedna z možných variant sestavy pro jarní zápasy:

Liberec: Knobloch – Gebre Selassie, Plechatý, Mikula, Fukala – Havelka, Tiéhi – Koscelník, Frýdek, Matoušek – Júsuf

Další hráči v kádru Slovanu: Vliegen – Purzitidis, Stoch, Faško, Rondič, Rabušic, Tupta, Alijagič, Višinský, Ghali, Gembický, Mészáros

Výsledky v přípravě:

8. ledna: Liberec – Chrudim 0:1

14. ledna: Liberec – Chindia Târgoviște (RUM) 2:0

21. ledna: Liberec – Warta Poznań (POL) 4:2

24. ledna: Liberec – Metalist Charkov (UKR) 0:1

27. ledna: Liberec – Škendija Tetovo (MAK) 3:1

Slovan odstartuje nedělním zápasem ve Zlíně, kde se bude hrát od 15.00. Tým odcestuje k utkání o den dříve.

