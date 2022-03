„Do utkání jsme dobře vstoupili, dali jsme brzo gól a vynutili si červenou kartu. Asi jsme si mysleli, že to bude jednoduché. Hned jsme udělali chybu a nechali soupeře vyrovnat. Ale reakce mužstva byla správná a poměrně rychle jsme si vytvořili dvougólový náskok. Chtěli jsme dál hrát aktivně. Byly tam i další situace, abychom dali branku na 4:1 dříve. Pardubice měly jednu střelu do břevna, naštěstí to neskončilo brankou. Pak jsme přidali čtvrtý gól a mohli jsme dát i další,“ uvedl kouč Slovanu.

"V 11. minutě jsme dostali ze standardky zbytečnou branku, pak přišlo vyloučení. Úplně zbytečný faul, dalo se to vyřešit líp. V naší situaci, že nutně potřebujeme body, hrajeme ve třetím z pěti jarních utkání od nějaké 20. minuty o deseti. Musíme se nad tímhle zamyslet, jsou to zbytečné chyby, které srážejí celý tým. Myslím, že jsme byli schopni odehrát tu důstojnější roli. Když proti Liberci hrajete od 15. minuty v deseti, je to hrozně těžké. Podařilo se nám utěšenou střelou Hufa rychle vyrovnat na 1:1, ale pak přijde pokutový kop, ve 30. minutě jsme dostali třetí branku a bylo po zápase. Druhý poločas jsme odehráli v deseti se ctí. Dali jsme tam dva útočníky, za stavu 3:1 se dostal do dobré pozice Rezek, který mohl snížit. Místo toho jsme z protiútoku dostali na 4:1," hodnotil Jaroslav Novotný, trenér Pardubic.

Fotbalová liga, 21. kolo:

Slovan Liberec - FK Pardubice 4:1 (3:1)

Branky: 26. z pen. a 29. Rabušic, 11. Mikula, 76. Rondič - 15. Huf. Rozhodčí: Křepský - Caletka, Kubr - Zelinka (video). ŽK: Akosah-Bempah. ČK: 13. Hranáč (oba Pardubice). Diváci: 1550.

Liberec: Knobloch - Plechatý, Štetina, Purzitidis - Gebre Selassie, Tiéhi (81. Hilál), Havelka (60. Tupta), Mikula - Matoušek (60. Fukala), Frýdek (70. Rondič) - Rabušic (70. Stoch). Trenér: Kozel.

Pardubice: Letáček - Kostka, Hranáč, Čihák, Cadu (82. Čelůstka) - Jeřábek - Huf (66. Černý), Vacek (46. Patrák), Solil, Lupač (61. Rezek) - Matějka (46. Akosah-Bempah). Trenér: Novotný.