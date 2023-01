"Pracovali jsme na tom, aby to bylo znát co nejméně. Do útoku přišel Victor Olatunji, který má předpoklady pro to, aby třeba Micka nahradil. Protože ten se k nám nejspíš ze Slavie už nevrátí. U Maksyma by se dalo říct, že je to určitě pravděpodobnější než u Micka. Ale je to otázka jednání a jde o hráče Slavie. Je možné, že se některé věci budou řešit ještě v průběhu ligy. Před prvním zápasem s Pardubicemi změny už nečekám, ale snažíme se ještě pracovat na doplnění mužstva. Neříkám, že to dopadne či nikoliv. Není ale úplně klid, že bychom nic neřešili. Mužstvo ještě chceme v přestupním termínu doplnit," řekl na tiskové konferenci kouč pro oficiální klubový web.

O čem Luboš Kozel ještě hovořil?

O STARTU JARA: Terén? Víme, jaké jsou podmínky. Stačí se podívat ven. Radost z toho samozřejmě nemáme. Každý by raději hrál na zelené trávě. Fotbal je sice celoroční sport, ale je škoda, že se hodně utkání hraje v takovýchto podmínkách a v létě, kdy by se dalo hrát, je zbytečně dlouhá pauza. Je to ale dané a my se s tím musíme umět vyrovnat. Dnes jsem byl poprvé mírně optimističtější, protože jsem poprvé od návratu viděl na stadionu zelené hřiště. Jsou zde výborní správci, věřím, že v neděli bude hřiště připravené velmi dobře.

O PREMIÉŘE: Pardubice… Myslím si, že je to velice ošidné. První zápasy jsou vždy specifické. Takové to, že hrajete s momentálně posledním mužstvem, svádí k podcenění, ale to tam vůbec nesmí být. Pardubice jsou velice fotbalové mužstvo, které má silný střed hřiště. V zimě doplnily mužstvo a přivedly nějaké hráče. Už závěr podzimu měly dobrý. Na Slovácku sahaly po bodu a následně remizovaly s Plzní. V závěru je nikdo jednoznačně neporazil. Mají nového trenéra, se kterým se prezentují fotbalovým projevem. Víme, že se nebude jednat o jednoduché utkání. Uděláme vše pro to, abychom ho zvládli a dobře odstartovali.

O LIZE: Někdo má o trošičku lepší výchozí pozici a někdo horší. Rozdíly mezi první a poslední skupinou jsou ale minimální. Opravdu bude záležet na každém utkání. O to víc přikládám důležitost k našemu startu.

O MOL CUPU: Samozřejmě ale tu soutěž bereme vážně. Dostali jsme se mezi nejlepších osm celků a budeme se snažit v poháru uspět.