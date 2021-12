„Myslím si, že jsme sledovali utkání dvou rozdílných poločasů. Nevstoupili jsme do zápasu dobře, vysoký presink Budějovic nám dělal problémy. Přežili jsme první půli a do druhého poločasu jsme vstoupili lépe. Řekl bych, že ten byl v naší režii, i když Budějovice stále hrozily z brejků. Remíza je asi zasloužená, škoda pro fanoušky, mohlo to být klidně 2:2, šance na to byly," řekl Luboš Kozel, FC Slovan Liberec.