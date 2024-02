/FOTO, VIDEO/ Liberečtí fotbalisté jarní vstup na prvoligovou scénu zvládli a díky dvěma gólům ve druhém poločase porazili ve 20. kole nejvyšší soutěže na stadionu U Nisy olomouckou Sigmu zaslouženě 2:0.

Nahý fanoušek Slovanu. | Video: Lukáš Procházka

"Měli jsme víc šancí, proto si myslím, že to vítězství bylo zasloužené," hodnotil utkání po jeho skončení spokojený liberecký trenér Luboš Kozel, jenž se v sestavě už musel obejít bez Lukáše Červa.

I po odchodu jedné z podzimních opor ale domácí před dvěma a půl ntisíci diváky jarní premiéru zvládli a natáhli domácí sérii výher na pět! "Klukům jsem připomínal, že jsme na podzim čtyři domácí zápasy zvládli, že si tady můžeme věřit," usmíval se kouč vítězů.

Slovan rozhodl utkání 20. kola FORTUNA:LIGY ve druhé půli. Ve 48. minutě se parádní střelou z dálky skvěle trefil Nicolas Penner, deset minut před koncem přidal pojistku po pohledné kombinační akci střídající Filip Horský.

Liberec se bodově dotáhl právě na Olomouc. "Věděli jsme, že se utkájí dva soupeři v boji o účast v evropských pohárech. Věděli jsme, že to tady bude těžké, a to se potvrdilo. Liberec vyhrál, my jsme zápas nezvládli," hodnotil sobotní klání kouč poražených Václav Jílek.

První liga, 20. kolo:

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc (0:0)

Branky: 48. Penner, 80. Horský

Rozhodčí: Berka – Hrabovský, Šafránková – Hocek. ŽK: Sláma, Pospíšil, Juliš, Singhateh. Diváci: 2427.

Liberec: Bačkovský – Mikula (62. Pourzitidis), Varfolomejev, Tupta, Kok (75. Horský) – Penner (62. Fukala), Ghali, Kulenović (75. Rabušic), Žambůrek (85. Doumbia) – Prebsl, Chaluš. Trenér: Luboš Kozel.

Olomouc: Macík – Pokorný, Beneš, Vraštil - Křišťál, Breite (75. Fiala), Pospíšil (83. Ventúra), Sláma (54. Langer) - Zorvan (46. Singhateh), Vodháněl (83. Amasi) - Juliš. Trenér: Václav Jílek.