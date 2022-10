Tam jim los poslal do cesty třetiligový Frýdek-Místek a Severočeši na jeho trávníku góly nešetřili a jako jasný favorit zápas ovládli 6:0. Góly si fotbalisté Slovanu rovnoměrně rozdělili do obou poločasů, když se poprvé trefil v patnácté minutě Kozák a do přestávky se ještě dvakrát prosadil proti domácímu lapači Gergelovi Rondič.