„Dneska si myslím, že bylo všechno špatně, vlastně od první minuty," řekl Luboš Kozel, trenér FC Slovan Liberec.

Slovan se vydal na cestu do Rakouska. Kozel vzal na kemp 24 fotbalistů

Jeho svěřenci měli v úvodu příležitost, kterou nevyužili. "Nedali jsme ji a z protiútoku soupeř skóroval. Pak se zatáhl a my jsme hráli do plných. Popravdě řečeno, moc nám to nešlo a soupeř vyrážel do nebezpečných protiútoků. Ale de facto za tu první půli byl v našem pokutovém území třikrát a vstřelil dvě branky. To si myslím, že rozhodlo o celkovém výsledku. Naše nedůslednost v obranné fázi a horší kvalita v tom se prosadit, proti tomu zhuštěnému bloku, zapříčinila to, že jsme o půli prohrávali 0:2."

"Druhý poločas si myslím, že nebyl tolik pohodový, více agresivní, nahoru dolů. Soupeř měl zase z brejků šance, ale my taky. Gól jsme i dali, který vlastně nejdřív neplatil, pak to Kamso hezky trefil. Chtěli jsme vyrovnat, ale už jsme to prostě nedokázali. Myslím si, že ten výsledek rozhodla první půle,“ hodnotil liberecký trenér.

Fotbalová příprava v Rakousku:

FC Slovan Liberec - Mezőkövesd Zsóry SE 1:2 (0:2)

Branky: 65. Mara - 2. Jurina, 41. Molnar.

Liberec: 1. poločas: Stejskal - Prebsl, Plechatý, Purzitidis, Preisler, Talovjerov, Doumbia, Višinský, Mészáros, Kozák, Rondić.

2. poločas: Stejskal - Mészáros, Plechatý (81. Mikula), Purzitidis (81. Michal), Preisler (60. Matoušek), Polyák, Mara, Varfolomejev, Doumbia (60. Frýdek), van Buren, Kozák (60. Rabušic).