/FOTOGALERIE, VIDEO/ Oproti minulé sezoně dokázal dát Slovan ostravskému Baníku gól, a ne jeden, a zejména díky výborné první půli zažil parádní prvoligovou premiéru a jasnou výhru 3:1. Liberečtí fotbalisté porazili Baník v lize poprvé po šesti zápasech!

Fanoušci utkání Slovan Liberec - Baník Ostrava (23. července 2023). | Video: David Hekele

Na stadionu U Nisy si domácí v úvodním poločase vytvořili dvoubrankový náskok, na začátku druhé půle sice z penalty inkasovali, přesto si tříbodový zisk pohlídali.

„Jsme rádi, že jsme první kolo zvládli,“ usmíval se po zápase spokojený domácí středopolař a autor druhé branky Slovanu Lukáš Červ.

Slovan dostal do vedení po dvaceti minutách smolnou vlastní brankou hostující Kpozo, ve 41. minutě se rybičkou z malého vápna prosadil na 2:0 Červ. Baník sice dostala do hry penalta ze 46. minuty, kterou po faulu na exvarnsdorfského Tanka proměnil Tetour, ale na konečných 3:1 upravil parádní trefou do šibenice po hodině hry Doumbia. Liberecká parta začala velice dobře, měla další šance, ukázala pohledné kombinace.

„Až na prvních deset minut druhé půle, kdy jsme do toho po přestávce vstoupili nejhůře, jak jsme mohli, jsme celkově odehráli dobrý zápas,“ potvrdil Luboš Kozel, trenér FC Slovan Liberec.

Kouč tým chválil. „Povedla se nám zejména první půle, kdy jsme Ostravu dostali pod tlak. Pomohla nám jejich vlastní branka. Naštěstí jsme na kontaktní branku Baníku dokázali odpovědět a pak si to pohlídali,“ hodnotil Kozel, jenž na výkonu našel rezervy, avšak rovněž pochválil aktivní ofenzivní posilu Luku Kulenoviče.

Hosté odjeli zklamaní… „Po dlouhé přípravě jsme špatně bránili, domácí neuhlídali a dokonce si dali vlastní gól. Druhý poločas byl z naší strany lepší, vytvořili jsme si dost šancí, ale Liberec vyhrál zaslouženě,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal a chválil nováčka z Varnsdorfu útočníka Tanka, jež ve 37. minutě vystřídal zraněného zadáka Bitriho. „Tanko ukázal, jak je rychlý, byl u penalty, má potenciál. Jen je škoda, že nedal žádný gól, “ litoval Hapal, trenér poražených.

"Měli jsme plán, chtěli jsme domácí napadat v rozehrávce, ale to nám nevycházelo a Liberec chodil do brejků, z kterých se dokázal prosdadit. Po změně stran jsme hráli více z defenzivy, ale stejně jsme ztráceli balony. Musíme si sáhnout do svědomí a za týden podat mnohem lepší výkon," dodal ostravský záložník Filip Kaloč.

FORTUNA:LIGA – 1. kolo:

Slovan Liberec – Baník Ostrava 3:1 (2:0)

Branky: 19. vlastní Kpozo, 41. Červ, 64. Doumbia – 47. Tetour z pen. Rozhodčí: Petřík – Slavíček, Matoušek. ŽK: Pourzitidis, Červ, Ghali – Almási, Tetour, Ewerton. Diváci: 3338.

Liberec: Vliegen – Plechatý, Chaluš (79. Prebsl), Pourzitidis – Fukala, Červ (79. Varfolomejev), Doumbia, Ghali – Frýdek (62. Višinský) – Kulenovič (70. Horský), Tupta (62. Mikula). Trenér: Kozel.

Ostrava: Letáček – Blažek, Bitri (37. Tanko), Lischka – J. Juroška (68. Ndefe), Tetour (68. Šín), Kaloč (68. Boula), Kpozo (85. Šehič) – Ewerton – Kubala, Almási. Trenér: Hapal.