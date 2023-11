Liberečtí prvoligoví fotbalisté uzavřeli první polovinu základní části české nejvyšší soutěže remízou 1:1 v Hradci Králové. Na vedoucí gól domácího Daniela Vašulína ještě v úvodním poločase odpověděl Christian Frýdek, jenž nedávno ve Slovanu prodloužil kontrakt. Dvě branky Východočechů po změně stran neplatily kvůli ofsajdu.

FORTUNA:LIGA - 15. kolo: FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec 1:1. | Foto: Lubomír Douděra

Liberec z posledních čtyř zápasů uhrál veliceslušných osm bodů a ani jednou neprohrál a v tabulce je desátý.

"V první půli jsme nehráli moc dobře dopředu, jediným pozitivem byla asi akce na vyrovnávací gól. Dostali jsme poměrně laciný gól, kdy už to vypadalo, že míč máme. Výkon nebyl dobrý a ve všem umíme být lepší," řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

A jak voiděl druhý poločas? "To jsmee se zlepšili, paradoxně tam byly situace, ze kterých jsme inkasovali. Dneska při nás stálo štěstí v tom smyslu, že obě situace byly asi ofsajdové a góly neplatily. U té druhé šel Vašulín do skluzu z ofsajdové pozice, takže za mě určitě ovlivnil hru. Ale nevím, co se všechno zkoumalo. I dopředu jsme byli lepší než v první půli. Za stavu 1:1 jsme měli dobré pasáže a dvě obrovské šance Kulenoviče a Žambůrka. S tímhle průběhem utkání ale musíme být s bodem spokojeni," uznal Kozel.

Hradci vzal proti Liberci výhru VAR: Byl to regulérní gól, nechápal Kotal

Domácí se na sudí zlobili, jeho verdiktry nechápali. "Viděli jsme dramatické utkání s šancemi na obou stranách. Myslím, že my jsme měli o malinko větší, protože tam byla Vašulínova tyč a pak hlavička, která šla nad, a měla být gólem. Vrchol přišel v 83. minutě, kdy jsme dali regulérní gól. Nevím, na základě čeho ho rozhodčí neuznal. Vašulín má nohy nahoře, brankář padá na něj. Nechápu tohle rozhodnutí, protože jsem přesvědčený, že míč už byl v té době v brance, takže Vašulín vůbec neovlivnil hru brankáře. Už jsem to viděl na videu, i v televizi hodnotili, že to byl regulérní gól. Je obrovská škoda, že jsme nezískali tři body, protože s 18 body po první polovině soutěže bychom byli spokojeni," uvedl zkušený hradecký kouč Václav Kotal.

Hradec v nejvyšší soutěži neprohrál potřetí za sebou a je na 11. místě neúplné tabulky.

FORTUNA:LIGA, 15. kolo:

FC Hradec Králové - Slovan Liberec 1:1 (1:1)

Branky: 27. Vašulín - 30. Frýdek. Rozhodčí: Szikszay - Ratajová, Volf - Starý (video). ŽK: Kučera, Čihák, Pilař, Pudhorocký - Fukala, Bačkovský. Diváci: 6318.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Čech - Čmelík (88. Šašinka), Kodeš, Pudhorocký (85. Dancák), Horák - Kučera, Pilař (90.+3 Hais) - Vašulín (90.+3 Juliš). Trenér: Kotal.

Liberec: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Mikula - Fukala, Červ, Žambůrek (90.+6 Horský), Ghali (69. Preisler) - Frýdek (90. Višinský), Tupta (90. Varfolomejev) - Kulenovič (69. Rabušic). Trenér: Kozel.