„Jsme spokojeni se skupinou o umístění. Bylo to naším cílem, když jsem přišel do Liberce, byl tým poslední a chtěli jsme se vyhnout záchraně. Ve hře bylo i šesté místo, ale reálná síla týmu není taková, abychom hráli s těmi nejlepšími. Dnešek to prokázal,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Liberec tedy čeká prostřední nadstavbová skupina. „Půjdeme do toho s tím, že budeme chtít vyhrát zbývající zápasy a předvádět kvalitní hru. Olomouc bude určitě nepříjemný soupeř. Doufáme, že podáme kvalitní výkon a zvládneme to,“ konstatoval liberecký záložník Kristian Michal.

A jak kouč hodnotil derniéru? „Nezachytili jsme úvod, už za pět minut měli domácí dvě šance a byli jsme rádi, že jsme to přežili. Pak se hra vyrovnala, dobře jsme rozehrávali, ale trápilo nás řešení situací kolem pokutového území a koncovka. My se tam dostaneme, ale nevyřešíme finální přihrávku, v tom jsme nebyli nebezpeční. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení, chtěli jsme s tím něco udělat. Podle mě zápas ovlivnila druhá penalta. Když jsem ji teď viděl znova, tak nechápu, proč chodíme na nějaká školení. Domácí šli do dvoubrankového vedení a vyhráli zaslouženě, měli více šancí ze hry,“ uvedl kouč Slovanu.

„Vstup nebyl z naší strany špatný, ale Regi (Cicilia) nedal snad tisíciprocentní šanci. Liberec hodně rotoval na postech, opticky si vytvořil i územní převahu, museli jsme to trochu přeskupit, přišly další šance a z nich vedení. Ve druhé půli jsme zase byli aktivní, hrozili jsme, nepustili jsme Liberec do ničeho, až v závěru,“ řekl Martin Svědík, trenér Slovácka.