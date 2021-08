"V prvním poločase nám při napadání nestačila kvalita, chtěli jsme na ně vlítnout, ale nevyšlo to. Kluci, kteří tam byli, odvedli maximum, ale Plzeň se ukázala v dobrém světle," uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Klíčový moment zápasu nastal v 52. minutě, kdy si na centr hostujícího Janoška naběhl na malé vápno Mosquera, liberecký brankář Knobloch sice reflexivně vyrazil, avšak na pohotovou dorážku plzeňského Řezníka už neměl nárok - 0:1.

"Jsme rádi, že jsme se prosadili po standardce, že jsme zápas zvládli po poháru a dohráli jsme to až do konce. Máme ze čtyř zápasů 12 bodů a je to pecka. Navíc v Liberci se nevyhrává snadno, proto si výhry opravdu ceníme," uvedl plzeňský trenér Michal Bílek.

Slovan šance měl, ale Mikula zblízka hlavou trefil v 25. minutě jen levou tyč, Gebre Selassie v nastaveném čase vyrovnat rovněž nedokázal.

"Měli jsme soupeře, kteří hrjí poháry, dáváme dohromady nový tým. Posily sháníme, ale chce to čas a musíme se připravit na České Budějovice, protože pokud nebodujete, tak čas utíká strašně rychle

FORTUNA:LIGA, 4. kolo:

Liberec - Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 51. Řezník. Rozhodčí: Hrubeš – Antoníček, Hurych. ŽK: Koscelník – Pernica, Chorý, A. Hruška, Janošek, J. Brabec, Hybš, Káčer. Diváků: 3 890.

Liberec: Knobloch – Koscelník, Chaluš, Mikula, Fukala – Gebre Selassie, Faško (77. Purzitidis) – Nečas (77. Ch. Frýdek), Jan Matoušek (56. Rabušic), Gembický (56. Mészáros) – Rondić.

Plzeň: A. Hruška – Řezník, Kaša, Pernica, Hybš – Bucha (46. Káčer), Janošek, P. Šulc (89. Brabec) – Kayamba (63. Ba Loua), Mosquera (69. Falta) – Chorý (69. Beauguel).