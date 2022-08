"Dnes nemůžu být spokojený, protože jsme zbytečně prohráli. Nechci nijak snižovat Pardubice, ale hlavním důvodem byl náš výkon. Hlavně první poločas byl od nás slabý. Jak jsem apeloval po Spartě, aby hráči nelétali v oblacích, tak už jsme to evidentně neuhlídali. Mysleli si, že si přijedou zahrát fotbal a bude to stačit, ale nestačilo. Náš výkon tak vedl k zaslouženému vedení domácích a místo toho, abychom to takticky dohráli do poločasu, tak uděláme naivní individuální chybu a dostaneme druhý gól," řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

"Do druhé půle jsme vystřídali dva hráče, kteří nám pomohli. Dali jsme rychlý gól, což nám taky pomohlo. Byli jsme na koni a šli za vyrovnáním. Bohužel další šance se nám nepovedlo vyřešit do gólu. Kozák měl další dvě šance, Červ po rohu také střelu. Tam jsme sahali po vyrovnání a náš výkon už snesl parametry. Byla tam ochota pracovat na hřišti a hrát v pohybu. Když ale něco podceníte v úvodu, štěstí se k vám nemusí v závěru obrátit. Takže už jsme nevyrovnali a Pardubice díky tomu zaslouženě vyhrály," hodnotil Kozel.

"Do utkání jsme šli s tím, že bychom chtěli zúročit naše výkony z předchozích dvou zápasů, kdy jsme nehráli špatně, ale i přes spoustu střeleckých příležitostí nedávali branky. Nakonec to bylo ještě těžší utkání než jsme předpokládali. Začalo vyrovnaně bez šancí na obou stranách. Potom měl hlavou šanci Tomáš Solil. Soupeř měl možnost z brejku, kdy se nám to povedlo zachránit. Pak přišel závěr první půle, kdy se nám podařilo dát dvě branky z odražených míčů. S vývojem utkání jsme tak byli spokojení. Do druhého poločasu jsme ale nevstoupili dobře a rychle inkasovali. Od té doby nás Slovan přitlačil. Snažili jsme se udržet míč a chodit do brejků. Nakonec jsme to ubojovali a připsali si tři body, za což jsme šťastní," řekl pro agenturu ČTK Jaroslav Novotný, trenér FK Pardubice.

Poslední tři duely Pardubic s Libercem nabídly vždy minimálně čtyři branky, dnes to ale dlouho na přestřelku nevypadalo. Sudí Nehasil musel v úvodu svého druhého ligového zápasu v kariéře řešit oboustranně ostrou hru, kterou odnesl po 12 minutách hry zraněním domácí Tischler, jehož nahradil Sychra.

Zápas nabral tempo až závěru úvodního dějství. Ve 43. minutě se odrazil po Helešicově dalekonosném pokusu míč k Hlavatému, který se v pokutovém území rychle zorientoval a připsal si druhý ligový gól v pardubickém dresu. Poprvé skóroval před necelými dvěma lety rovněž do sítě Slovanu.

V nastavení se navíc Vlček vytáhl při bránění Rondiče hluboko na polovinu soupeře, obral bosenského útočníka o míč, prodral se do zakončení a třetí ligový start ozdobil premiérovou brankou.

Jen o jedno utkání více potřeboval k otevření střeleckého účtu v nejvyšší soutěži liberecký Kozák, jenž přišel na hřiště z lavičky hned po změně stran právě za Rondiče. Ve 48. minutě k němu propadl centrovaný míč a jednadvacetiletý kmenový hráč Sparty zblízka prostřelil Markoviče.

Nejlepší ligová ofenziva ožila a vzápětí mohl Kozák srovnat, těsně ale minul. Na druhé straně pálil z otočky Vacek o kousek nad břevno. Lídr tabulky před začátkem třetího kola měl v závěrečné dvacetiminutovce spoustu šancí na vyrovnání, Červovu ránu zblízka ale vykopl Markovič a Frýdek s Kozákem sami před bránou vůbec netrefili prostor mezi třemi tyčemi. V nastavení ještě trefil Hlavatý výstavním volejem břevno, Pardubice už ale dotáhly zápas do vítězného konce, zdolaly Slovan po třech zápasech a opustili poslední příčku.

FK Pardubice - Slovan Liberec 2:1 (2:0)

Branky: 43. Hlavatý, 45.+1 Vlček - 48. Kozák. Rozhodčí: Nehasil - Ratajová, Vyhnanovský - Zelinka (video). ŽK: Vlček, Hlavatý, Markovič, Kostka - Matoušek. Diváci: 967.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Toml, Helešic (90.+2 Koukola) - Janošek - Tischler (12. Sychra), Solil, Hlavatý, Vacek (72. Mareš) - Černý (72. Červenka). Trenér: Novotný.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Prebsl (46. Plechatý) - Matoušek (69. Rabušic), Červ, Mara (60. Doumbia), Frýdek, Preisler (60. Mészáros) - Van Buren, Rondič (46. Kozák). Trenér: Kozel.