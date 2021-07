V zápase sice již v sedmé minutě inkasovali, avšak díky aktivitě se po hodině hry a gólu Novotného, posily z pražské Sparty, dočkali vyrovnání.

Další prověrka bude následovat na kempu v pondělí, kdy Liberec poměří síly s RFK Achmat Groznyj.

Pavel Hoftych (FC Slovan Liberec): "Šli jsme z plného tréninku, včera jsme měli dvě fáze, hráče jsme rozhodně nešetřili. Věděli jsme, že dneska to bude těžší s pohybem. Soupeř byl, nazval bych to slovem „natěšený“. Vloni vyhrál druhou Bundesligu, do první nešel pouze kvůli stadionu. Mají mnoho šikovných hráčů, navíc hráli po dlouhé době na svém stadionu před diváky, kteří nemohli chodit. Takže bylo znát, že si to užívají a chtěli nás za každou cenu porazit. Šli do vedení, my jsme měli v prvním poločase dvě šance. Jednu měl Gebre ze standardky, druhou Matoušek. Branku jsme nedali, respektive gólman nás vychytal. Na druhý poločas jsme prostřídali mnoho hráčů, šlo do hry hodně kluků, kteří získávají zkušenosti. Řekl bych, že jsme vyrovnali zaslouženě. Na šance jsme byli lepší, herně tam bylo samozřejmě spoustu chyb, protože máme hodně nových hráčů, kteří si na sebe teprve zvykají."

Příprava:

Linec - Liberec 1:1 (1:0)

Branky: 7. Malicsek – 65. Novotný.

Sestava 1. poločas:

Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie, Chaluš, Mikula - Havelka, Purzitidis - Matoušek, Faško, Mészáros - Rondić.

Sestava 2. poločas:

Knobloch - Fukala, Lehoczki, Purzitidis , Šulc (81. Kranthove) - Matoušek (68. Bína), Michal, Havelka (77. Polyák), Gembický - Nečas - Novotný.