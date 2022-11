Slovan zničil Sigmu hattrickem van Burena 4:1. Jde do čtvrtfinále MOL Cupu

Podzim začal i zakončil stejně stylově – hattrickem. „Když jsem byl v Dánsku, tak jsem dal 10 gólů za půlrok, ale teď jsem starší a mám více zkušeností. Myslím, že mám teď životní formu a jsem moc rád, že můžu být tady v Liberci.“

Zda se bude hlásit pod Ještědem i 2. ledna na startu zimní přípravy zatím není jisté, v liberecké partě je totiž jen na hostování z pražské Slavie. V ní mu končí po sezoně smlouvě a co bude v té nadcházející, to zatím netuší ani on sám. „Já ze Slavie nemám žádnou zprávu, takže myslím, že budu zůstávat na jaro tady. Začínáme myslím 2. ledna, musíme se připravit, to je to, co teď vím,“ řekl v rozhovoru pro oficiální klubový web ofenzivní šikula, jehož aktuální tržní hodnota je podle uznávaného portálu transfermarkt.com stanovena na půl milionu euro (asi 12,2 milionu korun).

V Liberci je spokojen, ale… „Já jsem moc rád, že jsem tady, říkal jsem to už mockrát. Myslím si, že zůstat tady bude pro mě nejlepší, dávám góly, parta je super a vše tu funguje. Co bude v létě zatím vůbec netuším. Je těžké říkat to teď. V Česku jsem sed let, mám sen zahrát si i v jiných zemích, ale teď opravdu nevím,“ konstatoval bývalý hráč holandských klubů Feyenoordu, Excelsioru, dánského Esbjerg fB či Den Haagu, který vedle Slavie a Slovanu hrál třeba i v Českých Budějovicích.