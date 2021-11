Fotbalisté Liberce ve 14. kole první ligy zvítězili nad Bohemians 1905 2:1 a slaví třetí výhru v řadě. Slovan poslal do vedení v 73. minutě Matěj Chaluš, téměř okamžitě srovnal David Puškáč, ale v 89. minutě rozhodl další střídající hráč Lubomír Tupta. Slovan v lize potřetí za sebou vyhrál a v neúplné tabulce se posunul na deváté místo.

Liberec – Bohemians 2:1. FC Slovan (v modrém) tři body doslova vydřel.

„Viděl jsem dva rozdílné poločasy. V prvním jsme nehráli dobře, v ofenzivě jsme věci neřešili správně. Bohemka byla trochu lepší, i když do nějaké velké šance jsme ji nepustili. Něco jsme si k tomu řekli o přestávce a ve druhém poločase se náš výkon zvednul. Směrem dopředu už to bylo lepší, náš pohyb se zlepšil, dostávali jsme se víc do zakončení. Z tohoto pohledu byl náš vedoucí gól i zasloužený. Než nám ho uznali, asi jsme vychladli, protože za 30 sekund jsme hned dostali gól my,“ uvedl liberecký trenér Luboš Kozel, jenž si cenil charakterů svých svěřenců: „ Cením si toho, že jsme zase v závěru rozhodli v náš prospěch, což ukazuje, že mužstvo má určitý charakter a sílu. Ukazuje to také to, že hráči z lavičky jsou schopni tomu pomoci.“