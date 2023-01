Liberec je výzva, slyšel jsem o něm v Africe, říká nigerijské kladivo Olatunji

Hotovo! Všechny formality jsou dotažené a 23letý Victor Olatunji přichází z kyperského klubu AEK Larnaka do Slovanu Liberec na půlroční hostování s opcí. „Příchod do nového týmu vnímám jako velkou výzvu. Jsem moc rád, že jsem tady. O Liberci jsem slyšel už v Africe. Vím, že česká liga je kvalitní soutěž. Budu dělat vše pro to, abych se prosadil a pomohl týmu,“ říká 193 cm vysoký nigerijský forvard, jenž by měl být "kladivem do vápna".

Victor Olatunji přichází. | Video: youtube.com