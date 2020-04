Fanoušci libereckého Slovanu se mohli na Facebooku ptát hlavního trenéra Pavla Hoftycha na to, co je zajímá. Padaly dotazy ohledně dohrání sezony, finanční politiky klubu, možnosti boje o titul, města Liberec, diváků a v neposlední řadě i ligové nadstavby.

Trenér Slovanu Pavel Hoftych udílí pokyny svým svěřencům v utkání s Bohemians Praha 1905. | Foto: Jaroslav Appeltauer

„V současné situaci bude pro všechny vítězství, pokud se podaří ligu dohrát a dojet do regulérních výsledků. Jestli to termíny dovolí na 30 zápasů, nebo se zvládne i nadstavba, není důležité a popravdě řečeno mi je to i docela jedno. Budu rád, když se liga dohraje regulérně alespoň do 30 kol a podmínky to umožní,“ zareagoval Pavel Hoftych na otázku týkající se dohrání aktuálně přerušeného ročníku.