Liberecký trenér Pavel Hoftych nechal trojici mladíků z jednadvacítky Sadílek, Chaluš a Fukala jen na lavičce a v brance dal před reprezentantem Nguyenem znovu přednost Knoblochovi. Ostravský kouč Ondřej Smetana udělal po porážce na hřišti Slovácka hned čtyři změny.

Liberec je podle bilance na domácí půdě hned za Slavií, ale tentokrát to tak U Nisy dlouho nevypadalo. Baník byl aktivnější, jen v koncovce se mu nedařilo. Když se ve 29. minutě dostal Fleišman do nadějné pozice, pálil hodně nepřesně. Stejně tak minula o pět minut později branku hlavička zcela volného Zajíce.

V 38. minutě dokonce skončil přetažený Ndefeho centr v liberecké síti, ale rozhodčí Zelinka místo gólu nařídil penaltu za to, že Mara v šestnáctce zcela mimo hru postrčil Tetoura. Hosté se na rozhodčího za neuznaný gól zlobili a to ještě netušili, že jim ani penalta nepomůže. Stronati totiž na rozdíl od zápasu s Teplicemi trefil jen tyč a jeho dorážka platit nemohla.

Těsně před přestávkou sudí znovu ukázal na značku pokutového kopu, protože viděl Koscelníkovo hraní rukou. Po konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace však penaltu odvolal, protože slovenský obránce zasáhl míč hlavou.

Hned po změně stran hlavičkoval ostravský Juroška jen do náručí brankáře Knoblocha a domácí gólman si poradil i s hlavičkou Stronatiho. Liberec neznamenal prakticky žádné nebezpečí. Ani střídání mu nepomohlo a brankař Baníku Laštůvka si bez problémů připsal poosmé v sezoně čisté konto. Mezi jeho tyče se trefil jen čtvrt hodiny před koncem Karafiát, ale střela z dálky zkušeného gólmana nemohla zaskočit.

Domácí byli dokonce blíž k porážce, což se jim U Nisy naposledy stalo při listopadovém derby s Jabloncem. Baník ale své šance nezužitkoval a zápas dospěl k bezbrankové remíze.

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Baník byl lepší, vyhrával osobní souboje, hlavně v prvním poločase. Ve druhém poločase jsme hru vyrovnali. Ale nebyl to náš den, vyhrát by bylo nezasloužené. Bylo tam málo fotbalovosti. Nefungovaly nám zažité věci, možná i proto, že sedm hráčů bylo s reprezentacemi. Penalta byla v pořádku, druhá situace neměla s penaltou nic společného, tam jsme neměli obavy. Jsme rádi, že máme dva kvalitní gólmany. Při šňůře dobrých výsledků nikdo brankáře měnit nechce, proto teď po Nguyenově zranění chytá Knobloch."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Klukům jsem poděkoval za nadstandardní výkon. Vytvořili jsme si spoustu šancí, dali jsme i podle mě regulérní gól. Před zápasem bychom byli spokojeni, ale podle výkonu jsme mohli vytěžit víc. Plán se nám dařil, dobře jsme bránili, soupeře jsme nepustili do šance. Dokázali jsme se prosazovat z protiútoků, ale v šancích jsme nebyli produktivní. Za setinu vteřiny po penaltě je míč v bráně, je to až absurdní, že to není gól. Mám smíšené pocity. Nejsem tak zkušený trenér, abych to mohl posoudit, jak je to správně podle pravidel. Stronatiho to ale neomlouvá, měl penaltu dát. Změnili jsme způsob hry, zjednodušili hru, takhle by měl hrát Baník. Věřím, že i šance začneme proměňovat."

Slovan Liberec - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Nádvorník - Pechanec (video). ŽK: Mara, Jugas, Rondič, Karafiát, Mikula - Fillo. Bez diváků.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Jugas, Purzitidis, Mikula - Pešek (69. Nečas), Karafiát, Faško, Mara (46. Sadílek), Mosquera (85. Fukala) - Rabušic (55. Rondič). Trenér: Hoftych.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Svozil, Stronati, Fleišman - Fillo (71. Holzer), Jánoš, Tetour (79. Kuzmanovič), Kaloč, Ndefe - Zajíc (79. Šašinka). Trenér: Daněk.