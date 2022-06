"K samotnému zápasu bych řekl to, že tak jako včera se dopouštíme hodně zbytečných chyb v defenzivní činnosti a soupeř nás trestá góly. V útočné fázi si některé šance připravíme, ale kvalitní řešení nám zatím chybí. Turnaj určitě splnil účel, a to dát příležitost všem hráčům a udělat si obrázek o jejich výkonnosti. Samozřejmě jsme rádi, že se nám nikdo nezranil.“

V semifinále, které bylo prvním přípravným duelem po dvou týdnech přípravy, liberecká parta porazila Mladou Boleslav po remíze 3:3 v základní hrací době soupeře na penalty. "Myslím si, že to bylo velmi zajímavé utkání, na to, že bylo úplně první. Samozřejmě všichni hráči do něj jdou z maximální zátěže. Kluci nechtěli prohrát a nakonec je to odměnilo v závěru, když jsme to dotáhli do remízového stavu. Myslím, že psychická výhoda se projevila i v penaltách, když všichni proměnili,“ uvedl hlavní liberecký kouč Luboš Kozel.

Liberec se snaží posílit tým, a tak pokračují letní změny v kádru. Novou posilou Slovanu je 21letý záložník Lukáš Červ, který do Liberce přestupuje z pražské Slavie. Pod Ještědem podepsal víceletou smlouvu. Česko reprezentoval ve výběrech do 18 a 19 let, aktuálně je členem kádru české jednadvacítky, za kterou na začátku června nastoupil v základní sestavě proti Anglii.

„Na nové angažmá se moc těším, protože jsem strávil dvě sezony na hostování. Byl jsem rád, že se teď naskytla možnost trvalého přestupu do Slovanu. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl nadšený a říkal jsem svému agentovi, že do Liberce určitě chci. Vím o Slovanu, že je to rodinný klub, je tu dobrá atmosféra i zázemí. To vše se mi hned v první den potvrdilo a zapůsobilo to na mě,“ uvedl pro klubový web talentovaný záložník, jenž kouče Kozla zná z mládežnických reprezentací.

Finále turnaje v Benátkách nad Jizerou:

Slovan Liberec - FC Hradec Králové 1:4 (0:3)

Branky: 68. Purzitidis - 8. Rada, 20. Gabriel, 27. Vašulín, 65. Prekop.

Sestavy:

Liberec: Hasalík - Koscelník (58. Frýdek), Lehoczki, Purzitidis, Mikula - Michal (58. Mara), Doumbia (58. Varfolomejev) - Gembický (58. Kytka), Rondič, Felipe (58. Ghali) - Kozák (65. Višinský). Trenér: Kozel.

Hradec: Bajza (46. Vízek) - Klíma, Kodeš, Čech - Gabriel, Rada, Kučera, Novotný - Kubala, Prekop, Vašulín. Trenér: Koubek.