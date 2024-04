Liberečtí prvoligoví fotbalisté v posledním domácím utkání základní části FORTUNA:LIGY uhráli v nedělním duelu 29. kola remízu proti Hradci Králové 0:0. Slovan ve vyrovnaném duelu nevyužil šance a po porážce v Českých Budějovicích připsal doma U Nisy jen bod.

Liberečtí fotbalisté (v modrém) hráli v 29. kole první ligy doma s Hradcem Králové 0:0. Foto: fcslovanliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Úplně spokojený být nemůžu, chtěli jsme vyhrát. Remíza je však asi zasloužená,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Do liberecké branky se poprvé po zranění vrátil gólman Bačkovský, který v únorovém derby s Jabloncem utrpěl těžký otřes mozku. Kapitán Mikula pak před úvodním hvizdem převzal dres s číslem 200, nedělním zápasem načal třetí stovku ligových startů za Slovan.

„V úvodu jsme měli dvě šance. Gól jsme potřebovali, Hradec působí v poslední době velmi sebevědomě, prohrával jen na Spartě. Začátek druhé půle byl velmi hektický, pak už to byl spíš boj. Soupeř měl také dvě šance a my to chtěli strhnout spíš silou vůle. V takticky zavřeném utkání nebylo šancí tolik. Minule jsme v Budějovicích dostali tři branky. Bačkovský už je zdravý, chtěli jsme dát mužstvu nějaký impulz, proto šel do branky on. Udržel nulu, takže s jeho výkonem spokojení jsme,“ dodal Kozel.

Liberec doma v lize podeváté po sobě neprohrál a získal tam 30 z celkových 39 bodů v sezoně. Hradec ztratil body po třech vítězných kolech a nebodoval v jediném z posledních deseti ligových utkání.

„Odehráli jsme velice slušnou partii, dobře jsme do zápasu vstoupili a měli i kvalitu na míči, brzdila nás jen zbrklost. V týmu je konkurence, kluci v tréninku pracují a vytvářejí na sebe tlak. Tak by to mělo být. Jsme v prostřední skupině, přitom nás někteří pasovali na baráž,“ dodal hostující trenér David Horejš.

Slovan Liberec - FC Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Pečenka - Pechanec (video). ŽK: Purzitidis, Bačkovský, Kozel (trenér), Čech (trenér brankářů), Prebsl - Vašulín. Diváci: 2611.

Liberec: Bačkovský - Mikula, Chaluš, Purzitidis (73. Tetour) - Ghali, Žambůrek, Prebsl, Preisler (84. Fukala) - Višinský (66. Kok), Tupta (66. Horský) - Kulenovič (84. Letenay). Trenér: Kozel.

Hradec: Zadražil - Klíma, Kodeš, Spáčil - Harazim, Kučera, Dancák, Krejčí (90.+2 Horák) - Čmelík (78. Pudhorocký), Pilař (71. Juliš) - Vašulín. Trenér: Horejš.