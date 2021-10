"Po vyrovnaném úvodu, kdy jsme nehráli špatně, zápas ovlivnila červená karta a náš nedůraz ve finální fázi," uvedl liberecký kouč Kozel s tím, že v deseti to byl těžký zápas a vyloučení bylo přísné.

Zápas U Nisy byl zajímavý zejména pro trenéra Luboše Kozla, jenž vede liberecký Slovan, ale před časem působil právě v ostravském Baníku. Za domácí prvně nastoupil záložník Miroslav Stoch, avšak ani on porážku neodvrátil. Ukázal, že má fotbalové myšlení a je silný na míči.

