Liberečtí fotbalisté chtějí i po tradiční letní obměně kádru patřit k předním celkům ligy a usilovat o účast v evropských pohárech. Už v neděli začínají nejvyšší soutěž doma U Nisy, kde přivítají ambiciózní 1. FC Slovácko. Výkop je v 16.00.

Fotografování fotbalistů prvoligového FC Slovan Liberec před sezonou,sezonu začnou doma proti Slovácku. | Foto: ČTK

"Potřebujeme dobře odstartovat do sezony, abychom se nadechli. Postupně chceme krok za krokem čeřit vody, co nejvýše to půjde a snažit se dotírat na špičková mužstva v lize," řekl liberecký trenét Pavel Hoftych.