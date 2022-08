„Jsem samozřejmě smutný a trochu naštvaný. Myslím si, že jsme dnes podali jeden z nejlepších výkonů tady. Dali jsme gól, soupeře jsme prakticky po celý zápas přehrávali. Dostávali jsme se do koncovky a ani nevím, kolik jsme měli zakončení. V druhé půli jsme měli několik situací, kdy jsme šli do velmi otevřeného prostoru do přečíslení. Tam se ten zápas dal rozhodnout daleko dříve. Chyběl nám ten druhý gól, který jsme sice dali ze standardky, ale asi to byl ofsajd, takže neplatil. Myslím si, že jsme ho měli přidat ze hry. Soupeř nebyl nijak zvlášť nebezpečný, první nepříjemnou střelu měl asi v 80. minutě. Říkal jsem si, že to už přečkáme a dohrajeme to. Nakonec jsme však ten gól v 90. minutě dostali,“ litoval liberecký trenér Luboš Kozel.