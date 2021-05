Jedenáctého dubna. To je den, kdy brněnská Zbrojovka naposledy slavila vítězství. Tehdy dokázala vyhrát na horké půdě v Českých Budějovicích. Kdo čekal, že si Jihomoravané od této chvíle půjdou v pohodě za záchranou, musel být zklamán. Následovaly dvě porážky s Pardubicemi a Slováckem, k nimž přibyly dvě remízy s Teplicemi a Baníkem Ostrava.

Minule byly v Králově Poli k vidění brankové hody, po nichž ale odešla Zbrojovka s prázdnou. Mladé Boleslavi totiž podlehla 2:3 a znovu si zkomplikovala boj o záchranu. V tabulce momentálně patří Brnu 16. místo se ziskem 22 bodů. Na patnácté Teplice aktuálně ztrácí čtyři body.

„Teoreticky nějaká šance na záchranu je, ale je to od nás pořád hrozně málo. Máme tam nechat krev, a ne hrát první poločas takhle. Je tam šance, ale nevím, co by se muselo stát. Samozřejmě se o to ale ještě porveme, neodevzdáme to,“ velí brněnský útočník Jan Hladík.

Když Slovan porazil Opavu a Mladou Boleslav, mohlo se zdát, že si svěřenci trenéra Pavla Hoftycha v poklidu vybojují účast v evropských pohárech. Realita je ovšem jiná. Liberec v duelu se Spartou promarnil dvoubrankový náskok a nakonec remizoval s pražským soupeřem 2:2.

Vzápětí nestačil ani na Bohemians Praha 1905 (0:3) a vidina Evropy se začala vzdalovat. Severočeši jsou v tabulce na šesté pozici s 50 body. Na čtvrté Slovácko mají deficit šest bodů, takže se budou muset ohlížet i na to, jak si Slovácko povede doma proti klokanům.

Utkání FC Slovan Liberec – FC Zbrojovka Brno je na programu v pátek 14. května od 20 hodin. Přímý přenos vysílá stanice ČT Sport.Hlavním rozhodčím bude Ondřej Lerch, jemuž budou s praporkem asistovat Zdeněk Dobrovolný a Jakub Šimáček. Videorozhodčím bude Karel Hrubeš, jehož pravou rukou bude Milan Flimmel.

Slovan odehrál se Zbrojovkou už 49 zápasů, z nichž 22 vyhrál a 14 prohrál. K tomu třináctkrát remizoval. Liberec tak má lepší bilanci.